https://sputniknews.com.tr/20240124/oyuna-alinmadigi-icin-yelegini-yere-firlatmisti-arda-gulerin-tepkisi-icin-surpriz-karar-1079973275.html

Oyuna alınmadığı için yeleğini yere fırlatmıştı: Arda Güler'in tepkisi için sürpriz karar

Oyuna alınmadığı için yeleğini yere fırlatmıştı: Arda Güler'in tepkisi için sürpriz karar

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan, sakatlığını atlatmasının ardından ise forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, son oynanan... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T07:18+0300

2024-01-24T07:18+0300

2024-01-24T07:18+0300

spor

arda güler

futbol

ispanya

maç

real madrid

carlo ancelotti

almeria

kiralık

transfer

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Real Madrid'e transfer olmasıyla büyük ses getiren genç yıldız Arda Güler'in İspanya macerası devam ediyor.Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından iyileşen ancak Carlo Ancelotti’den 6 maçtır forma bekleyen Arda Güler bir türlü Santiago Bernabeu’da sahaya adım atamadı. Genç yıldız sadece Kral Kupası’ndaki Arandina maçına ilk 11 başlayıp Atletico maçının son 8 dakikasında forma giyebildi.Tepki göstermiştiReal Madrid'in oynadığı son 3 karşılaşmada ise forma şansı vermedi. Genç yıldız, son oynanan Almeria maçı boyunca ısındı ancak Ancelotti onu yine oynatmadı ve bu da Arda’yı kızdırdı. Genç yıldız üzgün bir şekilde yedek kulübesine giderken yeleğini çıkarıp yere fırlattı.Cezası ne olabilir?Geçmiş dönemde aynı hareketi Benzema'nın yapması üzerine İspanyol devi Real Madrid, Fransız oyuncunun savunmasını istemiş ve idari para cezası vermişti. Bu tarz konularda çok katı kuralları olan Real Madrid'in ne tepki vereceği henüz bilinmiyor.'Kiralık gönderilebilir' iddiasıTüm bunlar yaşanırken İspanyol basınından Sport’un haberine göre Arda Güler’in yaz transfer döneminde başka bir takıma kiralanması gündeme geldi. Real Madrid’deki yıldızların arasında forma bulamayan Arda’nın daha da gelişmesi için Haziran ayında kiralık gönderilmesine sıcak bakıldığı ifade edildi.

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arda güler, futbol, ispanya, maç, real madrid, carlo ancelotti, almeria, kiralık, transfer