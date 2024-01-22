https://sputniknews.com.tr/20240122/caglar-soyuncu-transferinde-kritik-24-saat-1079898818.html

Çağlar Söyüncü transferinde kritik 24 saat

Çağlar Söyüncü transferinde kritik 24 saat

Söyüncü'nün sarı-lacivertlilere imza atmak için hazır olduğu ancak Suudi Arabistan'dan Atletico Madrid'in bir başka stoperi Stefan Savic'e teklif yapmasının... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T10:22+0300

2024-01-22T10:22+0300

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spor

fenerbahçe

çağlar söyüncü

atletico madrid

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Ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncüyü'de kadrosuna katmak istiyor.Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibiyle kıran kırana pazarlık yaptığı ve büyük oranda el sıkıştığı kaydedildi.Atletico Madrid'in milli futbolcuyu daha düşük bir bedelle kiralamaya razı olduğu, bu kararın Çağlar'ın Fenerbahçe formasını giymekte ısrarlı olmasından dolayı alındığı belirtildi.'Sadece Fenerbahçe'ye imza atarız'Ayrıca 27 yaşındaki stopere Milan, Porto, Monaco, Fulham ve West Ham gibi kulüplerin tekliflerinin olduğu ancak Çağlar'ın gelen tekliflere "sadece Fenerbahçe'ye imza atarız" yanıtını verdiği iddia edildi.Kritik saatlerÇağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye transfer olması için kritik 24 saate girildiği aktarıldı.Suudi Arabistan kulüplerinin Atletico Madrid'in bir başka stoperi Stefan Savic'e son anda teklif yapması dengeleri değiştirdi.Karadağlı futbolcunun Atletico Madrid'den ayrılmaması durumunda Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a gelerek sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilere imza atacağı kaydedildi.

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