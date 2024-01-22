https://sputniknews.com.tr/20240122/caglar-soyuncu-transferinde-kritik-24-saat-1079898818.html
Çağlar Söyüncü transferinde kritik 24 saat
Çağlar Söyüncü transferinde kritik 24 saat
Söyüncü'nün sarı-lacivertlilere imza atmak için hazır olduğu ancak Suudi Arabistan'dan Atletico Madrid'in bir başka stoperi Stefan Savic'e teklif yapmasının... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T10:22+0300
2024-01-22T10:22+0300
2024-01-22T10:22+0300
spor
fenerbahçe
çağlar söyüncü
atletico madrid
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072434870_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4a689fcb46e78c424c232686a3d38724.jpg
Ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncüyü'de kadrosuna katmak istiyor.Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibiyle kıran kırana pazarlık yaptığı ve büyük oranda el sıkıştığı kaydedildi.Atletico Madrid'in milli futbolcuyu daha düşük bir bedelle kiralamaya razı olduğu, bu kararın Çağlar'ın Fenerbahçe formasını giymekte ısrarlı olmasından dolayı alındığı belirtildi.'Sadece Fenerbahçe'ye imza atarız'Ayrıca 27 yaşındaki stopere Milan, Porto, Monaco, Fulham ve West Ham gibi kulüplerin tekliflerinin olduğu ancak Çağlar'ın gelen tekliflere "sadece Fenerbahçe'ye imza atarız" yanıtını verdiği iddia edildi.Kritik saatlerÇağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye transfer olması için kritik 24 saate girildiği aktarıldı.Suudi Arabistan kulüplerinin Atletico Madrid'in bir başka stoperi Stefan Savic'e son anda teklif yapması dengeleri değiştirdi.Karadağlı futbolcunun Atletico Madrid'den ayrılmaması durumunda Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a gelerek sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilere imza atacağı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/panathinaikos-teknik-direktoru-fatih-terim-super-ligden-2-transferi-acikladi-1079890434.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072434870_77:0:725:486_1920x0_80_0_0_0c253ff0ab8ea646a8a5a7275352141f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fenerbahçe, çağlar söyüncü, atletico madrid
fenerbahçe, çağlar söyüncü, atletico madrid
Çağlar Söyüncü transferinde kritik 24 saat
Söyüncü'nün sarı-lacivertlilere imza atmak için hazır olduğu ancak Suudi Arabistan'dan Atletico Madrid'in bir başka stoperi Stefan Savic'e teklif yapmasının dengeleri değiştirdiği kaydedildi. Savic'in başkent ekibinden ayrılmaması durumunda Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye katılacağı öne sürüldü.
Ara transfer döneminde Leonardo Bonucci ve Rade Krunic ile kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncüyü'de kadrosuna katmak istiyor.
Fanatik'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin İspanyol ekibiyle kıran kırana pazarlık yaptığı ve büyük oranda el sıkıştığı kaydedildi.
Atletico Madrid'in milli futbolcuyu daha düşük bir bedelle kiralamaya razı olduğu, bu kararın Çağlar'ın Fenerbahçe formasını giymekte ısrarlı olmasından dolayı alındığı belirtildi.
'Sadece Fenerbahçe'ye imza atarız'
Ayrıca 27 yaşındaki stopere Milan, Porto, Monaco, Fulham ve West Ham gibi kulüplerin tekliflerinin olduğu ancak Çağlar'ın gelen tekliflere "sadece Fenerbahçe'ye imza atarız" yanıtını verdiği iddia edildi.
Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye transfer olması için kritik 24 saate girildiği aktarıldı.
Suudi Arabistan kulüplerinin Atletico Madrid'in bir başka stoperi Stefan Savic'e son anda teklif yapması dengeleri değiştirdi.
Karadağlı futbolcunun Atletico Madrid'den ayrılmaması durumunda Çağlar Söyüncü'nün İstanbul'a gelerek sezon sonuna kadar sarı-lacivertlilere imza atacağı kaydedildi.