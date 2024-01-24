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Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'den suç duyurusu
Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'den suç duyurusu
Son olarak TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülsen Yüksel Salt, haklarında ortaya atılan iddialarla ilgili... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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yaşam
müge dağıstanlı
gülşen yüksel
magazin
suç duyurusu
hakaret
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‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hakaret ve iftira' suçlarının işlendiği gerekçesiyle avukatları Mustafa Akkuş ve Ergin Akçay aracılığıyla Çağlayan Adliyesi’ne gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan iki gazeteci yaptıkları açıklamada “İlk adımı attık ve hakkımızda dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hukuki olarak hesap soracağız” dedi.'Takipçi artırmak için'Çağlayan Fikri Haklar eski hakimi Avukat Mustafa Akkuş yapmış olduğu açıklamada "Müvekkillerimiz, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyerleri boyunca birçok başarı elde etmiş, prestijli ödüllerle ödüllendirilmiş ve Türkiye'nin en çok izlenen magazin programını 18 yıl boyunca birlikte sunmuşlardır. Ancak, müvekkillerimizin isimlerini kullanmak suretiyle takipçi arttırma derdindeki kendini youtuber olarak tanıtan kişi ya da kişilerin gerçeklerle alakası olmayan itham ve iddialarda bulunmasının, kişisel sayfalarda bu asılsız iddiaların paylaşılmasının, müvekkillerinin şeref ve haysiyetlerini zedelediğini, kişilik haklarını hedef aldığını, kişisel ve aile huzurlarına tehdit teşkil eden yorumlara sebebiyet verdiğini, söz konusu hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemlere Türk yargısınca gerekli cezanın verileceğine inancımız tam" dedi.
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müge dağıstanlı, gülşen yüksel, magazin, suç duyurusu, hakaret
müge dağıstanlı, gülşen yüksel, magazin, suç duyurusu, hakaret

Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'den suç duyurusu

15:01 24.01.2024
© Fotoğraf : InstagramMüge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel
Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Fotoğraf : Instagram
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Son olarak TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programının sunucuları Müge Dağıstanlı Erdoğan ile Gülsen Yüksel Salt, haklarında ortaya atılan iddialarla ilgili suç duyurusunda bulundu.
‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Hakaret ve iftira' suçlarının işlendiği gerekçesiyle avukatları Mustafa Akkuş ve Ergin Akçay aracılığıyla Çağlayan Adliyesi’ne gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan iki gazeteci yaptıkları açıklamada “İlk adımı attık ve hakkımızda dolandırıcılık iftirasında bulunanlardan hukuki olarak hesap soracağız” dedi.

'Takipçi artırmak için'

Çağlayan Fikri Haklar eski hakimi Avukat Mustafa Akkuş yapmış olduğu açıklamada "Müvekkillerimiz, uzun yıllara yayılan gazetecilik kariyerleri boyunca birçok başarı elde etmiş, prestijli ödüllerle ödüllendirilmiş ve Türkiye'nin en çok izlenen magazin programını 18 yıl boyunca birlikte sunmuşlardır. Ancak, müvekkillerimizin isimlerini kullanmak suretiyle takipçi arttırma derdindeki kendini youtuber olarak tanıtan kişi ya da kişilerin gerçeklerle alakası olmayan itham ve iddialarda bulunmasının, kişisel sayfalarda bu asılsız iddiaların paylaşılmasının, müvekkillerinin şeref ve haysiyetlerini zedelediğini, kişilik haklarını hedef aldığını, kişisel ve aile huzurlarına tehdit teşkil eden yorumlara sebebiyet verdiğini, söz konusu hukuka aykırı ve suç teşkil eden eylemlere Türk yargısınca gerekli cezanın verileceğine inancımız tam" dedi.
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