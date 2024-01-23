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Mehmet Ali Erbil: Çocuk istiyorum
Mehmet Ali Erbil: Çocuk istiyorum
Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, o dönemle yaşadıklarını anlattı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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mehmet ali erbil
yaşam
hastalık
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Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, “Ölümü hiç aklınıza getirdiniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: 'Çocuk istiyorum'Sevgilisi Gülseren Ceylan’la kısa bir ayrılığın ardından barışan ünlü şovmen ayrıca çocuk istediğini açıkladı: Çarkıfelek görüntüleri ağlattıProgramda kendisi için hazırlanan “Çarkıfelek” klibini izleyen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce yarışmada kazandıkları arabayla çocuklarını okutacaklarını söyleyen aileyi görünce gözyaşlarına hâkim olamadı:
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mehmet ali erbil , yaşam, hastalık, komedyen, evlilik
mehmet ali erbil , yaşam, hastalık, komedyen, evlilik

Mehmet Ali Erbil: Çocuk istiyorum

08:57 23.01.2024
© YouTube/Kanal DMehmet Ali Erbil
Mehmet Ali Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© YouTube/Kanal D
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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, o dönemle yaşadıklarını anlattı.
Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, “Ölümü hiç aklınıza getirdiniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Ölümü aklıma getirmedim ama kardeşim benim doktorumdu. Bir gün ona ‘Eğer bitkisel hayata girersem, beklemeyin fişimi çekin’ dedim.”

'Çocuk istiyorum'

Sevgilisi Gülseren Ceylan’la kısa bir ayrılığın ardından barışan ünlü şovmen ayrıca çocuk istediğini açıkladı:
“Tekrar evlenip çocuk sahibi olmak isterim. Çocuk yeniden hayata gelmek gibi bir şey. Çocuklarımın da hoşuna gider bu. Ailemize yeni bir enerji, yeni bir heyecan katar.”

Çarkıfelek görüntüleri ağlattı

Programda kendisi için hazırlanan “Çarkıfelek” klibini izleyen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce yarışmada kazandıkları arabayla çocuklarını okutacaklarını söyleyen aileyi görünce gözyaşlarına hâkim olamadı:
“O günlere geri döndüm. Hem madenci hem de öğrenci, gel de bu arabayı verme. Nasıl vermezsin?”
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