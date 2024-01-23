https://sputniknews.com.tr/20240123/mehmet-ali-erbil-cocuk-istiyorum-1079932703.html

Mehmet Ali Erbil: Çocuk istiyorum

Mehmet Ali Erbil: Çocuk istiyorum

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil, o dönemle yaşadıklarını anlattı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T08:57+0300

2024-01-23T08:57+0300

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yaşam

mehmet ali erbil

yaşam

hastalık

komedyen

evlilik

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Özlem Esra Ada’nın sunduğu “Pembe Masa” programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, “Ölümü hiç aklınıza getirdiniz mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: 'Çocuk istiyorum'Sevgilisi Gülseren Ceylan’la kısa bir ayrılığın ardından barışan ünlü şovmen ayrıca çocuk istediğini açıkladı: Çarkıfelek görüntüleri ağlattıProgramda kendisi için hazırlanan “Çarkıfelek” klibini izleyen Mehmet Ali Erbil, yıllar önce yarışmada kazandıkları arabayla çocuklarını okutacaklarını söyleyen aileyi görünce gözyaşlarına hâkim olamadı:

https://sputniknews.com.tr/20240118/gulben-ergen-yillarca-trafik-kazasi-diye-gecistirdim-diyerek-anlatti-bizim-bir-cinayetimiz-var-1079773248.html

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mehmet ali erbil , yaşam, hastalık, komedyen, evlilik