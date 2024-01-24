https://sputniknews.com.tr/20240124/misir-cumhurbaskani-sisi-netanyahunun-telefon-gorusmesi-talebini-geri-cevirdi-1080012418.html

'Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Netanyahu'nun telefon görüşmesi talebini geri çevirdi'

'Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Netanyahu'nun telefon görüşmesi talebini geri çevirdi'

İsrail basını, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun telefon görüşmesi talebini reddettiğini aktardı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T23:45+0300

2024-01-24T23:45+0300

2024-01-24T23:45+0300

dünya

benyamin netahyahu

abdülffetah sisi

telefon görüşmesi

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İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Başbakanlık Ofisi, ülkenin Ulusal Güvenlik Kurulu aracılığıyla geçen günlerde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yle Netanyahu arasında bir telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı ancak söz konusu talep, Sisi tarafından geri çevrildi.İsrail'in özel televizyonu Kanal 13 de Sisi'nin telefon görüşmesi talebini reddetmesinin 'İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların sona ermesinin ardından Mısır-Gazze sınırını kimin kontrol edeceğine ilişkin gerginlikle alakalı' olduğunu kaydetti.İsrail'in, Mısır'ın Gazze ile olan sınırını kontrol etme arayışında olduğu biliniyor.İsrail basınında ayrıca, daha düşük düzeyli temasların Kahire ve Tel Aviv arasında yürütüldüğü belirtiliyor.Mısır Basın Enformasyon Kurumu Başkanı Ziya Raşvan, dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı Philadelphia Koridoru'nu (Selahaddin Koridoru) işgal etmesine yönelik bir hareketinin, Mısır-İsrail ilişkilerini ciddi şekilde tehdit edeceğini belirtmişti.Netanyahu ilk olarak 10 Aralık 2023'te Philadelphia Koridoru'nu işgal edeceklerini açıklamıştı. Aynı ifadelerini aynı ay içinde farklı açıklamalarında birkaç kez daha tekrar eden Netanyahu, 30 Aralık'ta, "İsrail Philadelphia Koridoru'nu kontrolü altına almalıdır. Burası bizim elimizde ve bizim kontrolümüz altında olmalı, bunun dışında herhangi bir düzenleme İsrail tarafından kabul edilmeyecektir" şeklinde konuşmuştu.Netanyahu ayrıca 13 Aralık'ta Philadelphia Koridoru ile ilgili yaptığı açıklamada bölgenin kontrolünü sağlamadan Hamas'ı ortadan kaldıramayacaklarını iddia etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240124/birlesmis-milletler-yardimlarin-sadece-yuzde-25ini-gazzeye-ulastirabiliyoruz-1080003405.html

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benyamin netahyahu, abdülffetah sisi, telefon görüşmesi