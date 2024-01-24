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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/birlesmis-milletler-yardimlarin-sadece-yuzde-25ini-gazzeye-ulastirabiliyoruz-1080003405.html
Birleşmiş Milletler: Yardımların sadece yüzde 25'ini Gazze'ye ulaştırabiliyoruz
Birleşmiş Milletler: Yardımların sadece yüzde 25'ini Gazze'ye ulaştırabiliyoruz
BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, video konferans yoluyla New York'taki gazetecilerin sorularını... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T19:14+0300
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israil- filistin çatışması
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail engelleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabildiklerini bildirdi.Gazze'de sığınılan alanların aşırı kalabalık olduğunu ve hijyen koşullarının bulunmadığını aktaran McGoldrick, insanların kirli su tükettiğini kaydetti.McGoldrick solunum yolu hastalıkları, Hepatit C, dizanteri ve menenjitin yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer aldığını dile getirdi.Yardımlar engelleniyorYardım konvoylarının girişiyle ilgili sıklıkla sorun yaşadıklarını aktaran McGoldrick, özellikle Gazze'nin kuzeyine girişin krizin başlangıcından beri sıkıntılı olduğunu dile getirdi.McGoldrick, kuzeye yardım girişlerinin çatışma ve İsrail'in engelleri nedeniyle sorunlu olduğunu vurgulayarak, "Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabiliyoruz" açıklamasında bulundu.İsrailli yetkililerin, çok sayıda ürünün girişini engellediğini, bunların arasında tıbbi malzeme de bulunduğunu kaydeden McGoldrick, yetkililerle sorunu çözmek için görüşmeler yürütüldüğünün altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/birlesmis-milletler-gazzede-yaklasik-1-milyon-kadin-yerinden-edildi-1079847038.html
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birleşmiş milletler (bm), jamie mcgoldrick, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hepatit c, menenjit
birleşmiş milletler (bm), jamie mcgoldrick, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hepatit c, menenjit

Birleşmiş Milletler: Yardımların sadece yüzde 25'ini Gazze'ye ulaştırabiliyoruz

19:14 24.01.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISSBirleşmiş Milletler
Birleşmiş Milletler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / ANGELA WEISS
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BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, video konferans yoluyla New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail engelleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabildiklerini bildirdi.
Gazze'de sığınılan alanların aşırı kalabalık olduğunu ve hijyen koşullarının bulunmadığını aktaran McGoldrick, insanların kirli su tükettiğini kaydetti.
McGoldrick solunum yolu hastalıkları, Hepatit C, dizanteri ve menenjitin yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer aldığını dile getirdi.

Yardımlar engelleniyor

Yardım konvoylarının girişiyle ilgili sıklıkla sorun yaşadıklarını aktaran McGoldrick, özellikle Gazze'nin kuzeyine girişin krizin başlangıcından beri sıkıntılı olduğunu dile getirdi.
McGoldrick, kuzeye yardım girişlerinin çatışma ve İsrail'in engelleri nedeniyle sorunlu olduğunu vurgulayarak, "Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabiliyoruz" açıklamasında bulundu.
İsrailli yetkililerin, çok sayıda ürünün girişini engellediğini, bunların arasında tıbbi malzeme de bulunduğunu kaydeden McGoldrick, yetkililerle sorunu çözmek için görüşmeler yürütüldüğünün altını çizdi.
Filistinliler - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2024
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