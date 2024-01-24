https://sputniknews.com.tr/20240124/birlesmis-milletler-yardimlarin-sadece-yuzde-25ini-gazzeye-ulastirabiliyoruz-1080003405.html

Birleşmiş Milletler: Yardımların sadece yüzde 25'ini Gazze'ye ulaştırabiliyoruz

Birleşmiş Milletler: Yardımların sadece yüzde 25'ini Gazze'ye ulaştırabiliyoruz

BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, video konferans yoluyla New York'taki gazetecilerin sorularını... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T19:14+0300

2024-01-24T19:14+0300

2024-01-24T19:14+0300

israil- filistin çatışması

birleşmiş milletler (bm)

jamie mcgoldrick

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

hepatit c

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078955049_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ca47e907f991301099345444df12393a.jpg

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail engelleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabildiklerini bildirdi.Gazze'de sığınılan alanların aşırı kalabalık olduğunu ve hijyen koşullarının bulunmadığını aktaran McGoldrick, insanların kirli su tükettiğini kaydetti.McGoldrick solunum yolu hastalıkları, Hepatit C, dizanteri ve menenjitin yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer aldığını dile getirdi.Yardımlar engelleniyorYardım konvoylarının girişiyle ilgili sıklıkla sorun yaşadıklarını aktaran McGoldrick, özellikle Gazze'nin kuzeyine girişin krizin başlangıcından beri sıkıntılı olduğunu dile getirdi.McGoldrick, kuzeye yardım girişlerinin çatışma ve İsrail'in engelleri nedeniyle sorunlu olduğunu vurgulayarak, "Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabiliyoruz" açıklamasında bulundu.İsrailli yetkililerin, çok sayıda ürünün girişini engellediğini, bunların arasında tıbbi malzeme de bulunduğunu kaydeden McGoldrick, yetkililerle sorunu çözmek için görüşmeler yürütüldüğünün altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20240120/birlesmis-milletler-gazzede-yaklasik-1-milyon-kadin-yerinden-edildi-1079847038.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

birleşmiş milletler (bm), jamie mcgoldrick, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hepatit c, menenjit