https://sputniknews.com.tr/20240124/birlesmis-milletler-yardimlarin-sadece-yuzde-25ini-gazzeye-ulastirabiliyoruz-1080003405.html
Birleşmiş Milletler: Yardımların sadece yüzde 25'ini Gazze'ye ulaştırabiliyoruz
Birleşmiş Milletler: Yardımların sadece yüzde 25'ini Gazze'ye ulaştırabiliyoruz
BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, video konferans yoluyla New York'taki gazetecilerin sorularını... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T19:14+0300
2024-01-24T19:14+0300
2024-01-24T19:14+0300
israil- filistin çatışması
birleşmiş milletler (bm)
jamie mcgoldrick
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
hepatit c
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078955049_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ca47e907f991301099345444df12393a.jpg
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail engelleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabildiklerini bildirdi.Gazze'de sığınılan alanların aşırı kalabalık olduğunu ve hijyen koşullarının bulunmadığını aktaran McGoldrick, insanların kirli su tükettiğini kaydetti.McGoldrick solunum yolu hastalıkları, Hepatit C, dizanteri ve menenjitin yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer aldığını dile getirdi.Yardımlar engelleniyorYardım konvoylarının girişiyle ilgili sıklıkla sorun yaşadıklarını aktaran McGoldrick, özellikle Gazze'nin kuzeyine girişin krizin başlangıcından beri sıkıntılı olduğunu dile getirdi.McGoldrick, kuzeye yardım girişlerinin çatışma ve İsrail'in engelleri nedeniyle sorunlu olduğunu vurgulayarak, "Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabiliyoruz" açıklamasında bulundu.İsrailli yetkililerin, çok sayıda ürünün girişini engellediğini, bunların arasında tıbbi malzeme de bulunduğunu kaydeden McGoldrick, yetkililerle sorunu çözmek için görüşmeler yürütüldüğünün altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240120/birlesmis-milletler-gazzede-yaklasik-1-milyon-kadin-yerinden-edildi-1079847038.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078955049_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2a5bee541e4f4992df074c15ee1296f8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
birleşmiş milletler (bm), jamie mcgoldrick, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hepatit c, menenjit
birleşmiş milletler (bm), jamie mcgoldrick, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, hepatit c, menenjit
Birleşmiş Milletler: Yardımların sadece yüzde 25'ini Gazze'ye ulaştırabiliyoruz
BM'nin İşgal Altındaki Filistin Toprakları için Geçici İnsani Koordinatörü James McGoldrick, video konferans yoluyla New York'taki gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail engelleri nedeniyle Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabildiklerini bildirdi.
Gazze'de sığınılan alanların aşırı kalabalık olduğunu ve hijyen koşullarının bulunmadığını aktaran McGoldrick, insanların kirli su tükettiğini kaydetti.
McGoldrick solunum yolu hastalıkları, Hepatit C, dizanteri ve menenjitin yaygın olarak görülen hastalıklar arasında yer aldığını dile getirdi.
Yardım konvoylarının girişiyle ilgili sıklıkla sorun yaşadıklarını aktaran McGoldrick, özellikle Gazze'nin kuzeyine girişin krizin başlangıcından beri sıkıntılı olduğunu dile getirdi.
McGoldrick, kuzeye yardım girişlerinin çatışma ve İsrail'in engelleri nedeniyle sorunlu olduğunu vurgulayarak, "Gazze'nin kuzeyine yardımların sadece yüzde 25'ini ulaştırabiliyoruz" açıklamasında bulundu.
İsrailli yetkililerin, çok sayıda ürünün girişini engellediğini, bunların arasında tıbbi malzeme de bulunduğunu kaydeden McGoldrick, yetkililerle sorunu çözmek için görüşmeler yürütüldüğünün altını çizdi.