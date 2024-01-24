https://sputniknews.com.tr/20240124/lavrov-abdde-filistin-disisleri-bakani-malikiyle-gorustu-1079978724.html

Lavrov, ABD'de Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'yle görüştü

Lavrov, ABD'de Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'yle görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Gazze Şeridi'ndeki gerginliği ele aldı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T10:03+0300

2024-01-24T10:03+0300

2024-01-24T10:03+0300

israil- filistin çatışması

sergey lavrov

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

filistin

filistin yönetimi

riyad el-maliki

gazze şeridi

ortadoğu

israil

abd

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BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Lavrov ve Maliki, ikili görüşme yaparak İsrail-Filistin çatışmasını ve Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki gerginlik ile ilgili konuların ele alındığı görüşmede Lavrov ve Maliki, akan kanın acilen durdurulmasının ve İsrail'le barış ve güvenlik içinde yaşayan, 1967'deki sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası kararlar temelinde Filistin-İsrail meselesinin çözüm sürecini başlatmanın önem arz ettiğini vurguladı.Rusya ve Filistin arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede iki bakan, ileride siyasi diyaloğu geliştirme ve ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini teyit etti.Ürdün, Cezayir ve İsviçreli mevkidaşlarıyla görüşmelerLavrov, BMGK'daki Filistin toplantısı kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de ayrı ayrı görüşmeler yaptı.Görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.Bakan Lavrov, ayrıca bir araya geldiği İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e İsviçre'nin Ukrayna yönetimini destekleyerek tarafsız olma ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/bmde-konusan-lavrovdan-israile-filistin-dersi-1079975019.html

filistin

filistin yönetimi

gazze şeridi

israil

abd

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sergey lavrov, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), filistin, filistin yönetimi, riyad el-maliki, gazze şeridi, ortadoğu, israil, abd