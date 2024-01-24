https://sputniknews.com.tr/20240124/lavrov-abdde-filistin-disisleri-bakani-malikiyle-gorustu-1079978724.html
Lavrov, ABD'de Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'yle görüştü
Lavrov, ABD'de Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'yle görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Gazze Şeridi'ndeki gerginliği ele aldı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T10:03+0300
2024-01-24T10:03+0300
2024-01-24T10:03+0300
israil- filistin çatışması
sergey lavrov
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
filistin
filistin yönetimi
riyad el-maliki
gazze şeridi
ortadoğu
israil
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079970726_0:119:3222:1931_1920x0_80_0_0_e774d24faff7069acf41c47ca44a2548.jpg
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Lavrov ve Maliki, ikili görüşme yaparak İsrail-Filistin çatışmasını ve Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etti.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki gerginlik ile ilgili konuların ele alındığı görüşmede Lavrov ve Maliki, akan kanın acilen durdurulmasının ve İsrail'le barış ve güvenlik içinde yaşayan, 1967'deki sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası kararlar temelinde Filistin-İsrail meselesinin çözüm sürecini başlatmanın önem arz ettiğini vurguladı.Rusya ve Filistin arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede iki bakan, ileride siyasi diyaloğu geliştirme ve ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini teyit etti.Ürdün, Cezayir ve İsviçreli mevkidaşlarıyla görüşmelerLavrov, BMGK'daki Filistin toplantısı kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de ayrı ayrı görüşmeler yaptı.Görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.Bakan Lavrov, ayrıca bir araya geldiği İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e İsviçre'nin Ukrayna yönetimini destekleyerek tarafsız olma ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/bmde-konusan-lavrovdan-israile-filistin-dersi-1079975019.html
filistin
filistin yönetimi
gazze şeridi
israil
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079970726_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70e9178805017227c61bd3fbba3f349c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sergey lavrov, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), filistin, filistin yönetimi, riyad el-maliki, gazze şeridi, ortadoğu, israil, abd
sergey lavrov, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), filistin, filistin yönetimi, riyad el-maliki, gazze şeridi, ortadoğu, israil, abd
Lavrov, ABD'de Filistin Dışişleri Bakanı Maliki'yle görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ile Gazze Şeridi'ndeki gerginliği ele aldı.
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantıları için ABD'nin New York kentinde bulunan Lavrov ve Maliki, ikili görüşme yaparak İsrail-Filistin çatışmasını ve Gazze Şeridi'ndeki durumu istişare etti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki gerginlik ile ilgili konuların ele alındığı görüşmede Lavrov ve Maliki, akan kanın acilen durdurulmasının ve İsrail'le barış ve güvenlik içinde yaşayan, 1967'deki sınırlar içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası kararlar temelinde Filistin-İsrail meselesinin çözüm sürecini başlatmanın önem arz ettiğini vurguladı.
Rusya ve Filistin arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede iki bakan, ileride siyasi diyaloğu geliştirme ve ikili ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediğini teyit etti.
Ürdün, Cezayir ve İsviçreli mevkidaşlarıyla görüşmeler
Lavrov, BMGK'daki Filistin toplantısı kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile de ayrı ayrı görüşmeler yaptı.
Görüşmelerde, Gazze Şeridi'ndeki durum ele alındı.
Bakan Lavrov, ayrıca bir araya geldiği İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'e
İsviçre'nin Ukrayna yönetimini destekleyerek tarafsız olma ilkelerinden uzaklaştığını söyledi.