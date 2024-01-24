https://sputniknews.com.tr/20240124/kremlinden-tbmmnin-isvec-onayina-iliskin-ilk-aciklama-1079987933.html

Kremlin'den TBMM'nin 'İsveç onayına' ilişkin ilk açıklama

Kremlin'den TBMM'nin 'İsveç onayına' ilişkin ilk açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin başvurusunu onaylamasına dair açıklamasında, bunun... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T12:43+0300

2024-01-24T12:43+0300

2024-01-24T13:04+0300

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Kremlin Sözcüsü Peskov, TBMM'de İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamada çıkan kabul kararına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu Türk parlamentosunun kararı. Türkiye hala Kuzey Atlantik İttifakı'nın üyesi, bu çok açık bir gerçek. Ankara'nın kendi yükümlülükleri var ve İttifak'taki müttefikleriyle kendi müzakere süreçleri var. Bu, Türkiye'nin egemen kararıdır" dedi.İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Genel Kurul'daki oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanılmıştı.Aralık ayında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Rusya'nın askeri planlamalarını, İsveç'in er ya da geç tam teşekküllü bir NATO üyesi olacağını hesaba katarak yaptığını vurgulamıştı.Rusya’nın İsveç’in NATO üyeliğinin er ya da geç kabul edileceğini beklediğinin altını çizen Gruşko, “NATO ve müttefikler arasındaki ilişkileri dikkate alarak, stratejik bir bakış açısıyla elbette İsveç'in er ya da geç ittifaka katılacağını varsayıyoruz. Bu, NATO savunma sistemindeki coğrafi boşlukları ortadan kaldırmak açısından ittifak için çok önemli. Dolayısıyla biz askeri planlarımızı İsveç'in ittifaka üye olacağını ve tamamen entegre olacağını varsayarak hazırlıyoruz” demişti.

https://sputniknews.com.tr/20240123/isvecin-natoya-katilimina-onay-veren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1079967374.html

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nato, isveç, nato üyeliği, abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov