https://sputniknews.com.tr/20240123/isvecin-natoya-katilimina-onay-veren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1079967374.html
İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren kanun teklifi Meclis'ten geçti
İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren kanun teklifi Meclis'ten geçti
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 287... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T23:02+0300
2024-01-23T23:02+0300
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İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolle ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife ret oyu verirken, 4 milletvekili çekimser oy kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/belarus-nato-viyana-belgesini-ihlal-ediyor-1079964343.html
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İsveç'in NATO'ya katılımına onay veren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:02 23.01.2024 (güncellendi: 23:29 23.01.2024)
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel Kurul'daki oylamada 287 kabul, 55 ret oyu kullanıldı.
İsveç'in NATO üyeliğine onay veren protokolle ilgili kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Meclis Genel Kurulunda İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Görüşmelerin sonunda teklif, oylamaya katılan 346 milletvekilinden 287'sinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. 55 milletvekili teklife ret oyu verirken, 4 milletvekili çekimser oy kullandı.