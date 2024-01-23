https://sputniknews.com.tr/20240123/belarus-nato-viyana-belgesini-ihlal-ediyor-1079964343.html

Belarus: NATO, Viyana Belgesi'ni ihlal ediyor

Belarus: NATO, Viyana Belgesi'ni ihlal ediyor

Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Daire Başkanı Revenko, NATO'nun Belarus'u ittifakın tatbikatlarına davet etmeyerek Viyana Belgesi'ni... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T21:42+0300

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Belarus Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Daire Başkanı Valeriy Revenko, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, NATO'nun Belarus'u ittifakın düzenlemeyi planladığı tatbikatlarına davet etmeyerek uluslararası yükümlülükleri ihlal ettiğini ifade etti.Revenko, “Viyana Belgesi'nin (Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemler) uygulanmasına yönelik taahhüt beyanlarına rağmen, bazı devletlerin eylemleri en basitinden bir kayıtsızlık örneğidir. NATO ülkeleri 90 bin askerin katılımıyla son 10 yılın en büyük tatbikatını düzenlemeyi planlıyor, ancak Belarus'a herhangi bir bildirim veya davet gelmiyor” ifadelerini kullandı.Revenko, eşik değerleri önemli ölçüde aşan şubat ayındaki Dragoon 2024 tatbikatına katılmayı planlayan Polonya'nın da Viyana Belgesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğine dikkat çekerek, “Tatbikatlara ilişkin bilgilerin gönderilmesini ve gözleme katılım davetlerini öngören Viyana Belgesi'nin 5. ve 6. bölümlerinin hükümleri ihlal edilmiştir. Bu yaklaşımın, Avrupa'daki mevcut güvenlik mimarisini korumaya yönelik beyanla hiçbir ilgisi yoktur” ifadelerine yer verdi.Daha önce Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, ülkesi ve Polonya'nın nisan ayında Belarus ile Kaliningrad bölgesini ayıran Suwalki koridorunda tatbikat yapmayı planladıklarını duyurmuştu. Nauseda ayrıca, bu alanın NATO'nun stratejik planlarında yer aldığını vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/belarus-natonun-hamleleri-sonrasi-bati-sinirini-guclendirecek-1079949264.html

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