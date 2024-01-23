https://sputniknews.com.tr/20240123/belarus-natonun-hamleleri-sonrasi-bati-sinirini-guclendirecek-1079949264.html

Belarus, NATO’nun hamleleri sonrası batı sınırını güçlendirecek

Belarus, NATO’nun hamleleri sonrası batı sınırını güçlendirecek

Kolektif savunma ve caydırıcılık amacıyla kurulan NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir diğer tepki Belarus’tan gelirken, ülkenin Genelkurmay Başkanı Viktor... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T14:16+0300

2024-01-23T14:16+0300

2024-01-23T14:16+0300

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belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

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doğu avrupa

savunma

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Sputnik’e konuşan Guleviç, “NATO ülkelerinin hava kuvvetlerinden oluşan bir grup Belarus devlet sınırı yakınlarında yoğunlaşmış durumda” ifadelerini kullanarak, Belarus Silahlı Kuvvetlerin ‘davetsiz misafirleri’ tespit etme ve engelleme faaliyetlerini başarıyla yürütebilecek elektronik harp sistemlerini sınır bölgesinde güçlendireceğini aktardı.Belarus yeni provokasyonlara hazırlanıyorBelarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve diğer Baltık ülkelerindeki birliklerin ülkeye karşı provokasyona hazırlandığını belirtirken, bu nedenle sınır korumasına dikkat etmenin önemli olduğunun altını çizdi.Lukaşenko, “Bugünkü devlet sınırını koruma kararının kendine has bir özelliği var, çünkü özel bir durumla karşı karşıyayız. Güneyde savaş var, batıda Polonya, Litvanya, Baltık Devletleri provokasyonlara uygun uygun birimler hazırlanıyor, komutanlar dahi belirlendi” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html

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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, nato, baltık ülkeleri, doğu avrupa, savunma