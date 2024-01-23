https://sputniknews.com.tr/20240123/belarus-natonun-hamleleri-sonrasi-bati-sinirini-guclendirecek-1079949264.html
Belarus, NATO’nun hamleleri sonrası batı sınırını güçlendirecek
Belarus, NATO’nun hamleleri sonrası batı sınırını güçlendirecek
Kolektif savunma ve caydırıcılık amacıyla kurulan NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir diğer tepki Belarus’tan gelirken, ülkenin Genelkurmay Başkanı Viktor... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T14:16+0300
2024-01-23T14:16+0300
2024-01-23T14:16+0300
dünya
belarus
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
nato
baltık ülkeleri
doğu avrupa
savunma
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Sputnik’e konuşan Guleviç, “NATO ülkelerinin hava kuvvetlerinden oluşan bir grup Belarus devlet sınırı yakınlarında yoğunlaşmış durumda” ifadelerini kullanarak, Belarus Silahlı Kuvvetlerin ‘davetsiz misafirleri’ tespit etme ve engelleme faaliyetlerini başarıyla yürütebilecek elektronik harp sistemlerini sınır bölgesinde güçlendireceğini aktardı.Belarus yeni provokasyonlara hazırlanıyorBelarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve diğer Baltık ülkelerindeki birliklerin ülkeye karşı provokasyona hazırlandığını belirtirken, bu nedenle sınır korumasına dikkat etmenin önemli olduğunun altını çizdi.Lukaşenko, “Bugünkü devlet sınırını koruma kararının kendine has bir özelliği var, çünkü özel bir durumla karşı karşıyayız. Güneyde savaş var, batıda Polonya, Litvanya, Baltık Devletleri provokasyonlara uygun uygun birimler hazırlanıyor, komutanlar dahi belirlendi” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html
belarus
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belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, nato, baltık ülkeleri, doğu avrupa, savunma
belarus, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, nato, baltık ülkeleri, doğu avrupa, savunma
Belarus, NATO’nun hamleleri sonrası batı sınırını güçlendirecek
Kolektif savunma ve caydırıcılık amacıyla kurulan NATO’nun doğuya doğru genişlemesine bir diğer tepki Belarus’tan gelirken, ülkenin Genelkurmay Başkanı Viktor Guleviç, NATO Hava Kuvvetlerinin bölgedeki yoğunlaşması nedeniyle Belarus’un batı sınırını güçlendireceğini duyurdu.
Sputnik’e konuşan Guleviç, “NATO ülkelerinin hava kuvvetlerinden oluşan bir grup Belarus devlet sınırı yakınlarında yoğunlaşmış durumda” ifadelerini kullanarak, Belarus Silahlı Kuvvetlerin ‘davetsiz misafirleri’ tespit etme ve engelleme faaliyetlerini başarıyla yürütebilecek elektronik harp sistemlerini sınır bölgesinde güçlendireceğini aktardı.
Belarus yeni provokasyonlara hazırlanıyor
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya'nın yanı sıra Litvanya ve diğer Baltık ülkelerindeki birliklerin ülkeye karşı provokasyona hazırlandığını belirtirken, bu nedenle sınır korumasına dikkat etmenin önemli olduğunun altını çizdi.
Lukaşenko, “Bugünkü devlet sınırını koruma kararının kendine has bir özelliği var, çünkü özel bir durumla karşı karşıyayız. Güneyde savaş var, batıda Polonya, Litvanya, Baltık Devletleri provokasyonlara uygun uygun birimler hazırlanıyor, komutanlar dahi belirlendi” ifadelerini kullandı.