https://sputniknews.com.tr/20240124/kiyamet-gunu-saati-degisti-insanligin-sonu-icin-son-90-saniye-1079974604.html
Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştu: 'Kıyamet Günü Saati' değişti
Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştu: 'Kıyamet Günü Saati' değişti
İnsanlığa meydan okumanın mecazi ölçüsü olan Kıyamet Günü Saati, geçen yıl gece yarısından önce 90 saniyeye sıfırlanmıştı. Sembolik olan saat bu sene bilim... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T08:51+0300
2024-01-24T08:51+0300
2024-01-24T09:05+0300
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yapay zeka
iklim değişikliği
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Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor. Geçen yıldan bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlanmıştı. Bilim insanları 2024 yılı için de, geçen yıl olduğu gibi tekrar saati gece yarısına 90 saniye kalaya, yani teorik yok oluş noktasına ayarladı.Bilim insanları saati, dünya ve insanlarına yönelik 'varoluşsal' riskleri temel alarak belirledi. Bunların arasında nükleer tehditler, iklim değişikliği, yapay zeka ve yeni biyoteknoloji gibi yıkıcı olma potansiyeli barındıran maddeler yer alıyor.Bulletin Başkanı ve CEO'su Rachel Bronson şunları söyledi:Kıyamet Günü Saati nedir?Kıyamet Günü Saati, Chicago Üniversitesi'nde Bulletin of the Atomic Scientists dergisinin yönetici kadrosu tarafından 1947'den bu yana belirlenen sembolik bir kıyamet saati kadranı olarak biliniyor.'Gece yarısı' nükleer yıkımı simgeliyor. Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi. Saatin 1 dakika ileri alınmasıyla 11 Ocak 2012'de saat 23:55'i göstermiş; 2015'te iki, 2017'de ise yarım dakika ileri alınarak 23:57:30'u göstermeye başlamıştır. Kurulduğu tarih olan 1947'den beri hem 1953 hem de 2018'de ayarlı olduğu 2 dakika kalayı geçmiştir.Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştuÖte yandan, Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/korkudan-herkes-koyu-terk-etti-kalan-tek-aile-yasananlari-anlatti-1079973733.html
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kıyamet, kıyamet saati, kıyamet günü, dünya, nükleer, nükleer silah, savaş, yapay zeka, iklim değişikliği
kıyamet, kıyamet saati, kıyamet günü, dünya, nükleer, nükleer silah, savaş, yapay zeka, iklim değişikliği
Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştu: 'Kıyamet Günü Saati' değişti
08:51 24.01.2024 (güncellendi: 09:05 24.01.2024)
İnsanlığa meydan okumanın mecazi ölçüsü olan Kıyamet Günü Saati, geçen yıl gece yarısından önce 90 saniyeye sıfırlanmıştı. Sembolik olan saat bu sene bilim insanları tarafından tekrar güncellendi. Peki, Kıyamet Günü Saati 2024 yılı için ne oldu?
Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor. Geçen yıldan bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlanmıştı. Bilim insanları 2024 yılı için de, geçen yıl olduğu gibi tekrar saati gece yarısına 90 saniye kalaya, yani teorik yok oluş noktasına ayarladı.
Bilim insanları saati, dünya ve insanlarına yönelik 'varoluşsal' riskleri temel alarak belirledi. Bunların arasında nükleer tehditler, iklim değişikliği, yapay zeka ve yeni biyoteknoloji gibi yıkıcı olma potansiyeli barındıran maddeler yer alıyor.
Bulletin Başkanı ve CEO'su Rachel Bronson şunları söyledi
:
"Hata yapmayın: Saatin gece yarısına 90 saniye kala sıfırlanması dünyanın istikrarlı olduğunun bir göstergesi değildir. Tam tersine. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin ve toplumların harekete geçmesi aciliyet arz etmektedir."
Kıyamet Günü Saati nedir?
Kıyamet Günü Saati, Chicago Üniversitesi'nde Bulletin of the Atomic Scientists dergisinin yönetici kadrosu tarafından 1947'den bu yana belirlenen sembolik bir kıyamet saati kadranı olarak biliniyor.
'Gece yarısı' nükleer yıkımı simgeliyor. Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi. Saatin 1 dakika ileri alınmasıyla 11 Ocak 2012'de saat 23:55'i göstermiş; 2015'te iki, 2017'de ise yarım dakika ileri alınarak 23:57:30'u göstermeye başlamıştır. Kurulduğu tarih olan 1947'den beri hem 1953 hem de 2018'de ayarlı olduğu 2 dakika kalayı geçmiştir.
Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştu
Öte yandan, Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirildi.