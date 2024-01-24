Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştu: 'Kıyamet Günü Saati' değişti

Türkiye
SON DAKİKA | Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’ndan yılsonu için dolar/TL tahmini
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsveç'in NATO üyeliği Meclis'te: Onaylanacak mı?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Araştırmaya göre enerji içeceği uykusuzluk yapıyor
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240124/kiyamet-gunu-saati-degisti-insanligin-sonu-icin-son-90-saniye-1079974604.html
Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştu: 'Kıyamet Günü Saati' değişti
Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştu: 'Kıyamet Günü Saati' değişti
İnsanlığa meydan okumanın mecazi ölçüsü olan Kıyamet Günü Saati, geçen yıl gece yarısından önce 90 saniyeye sıfırlanmıştı. Sembolik olan saat bu sene bilim... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T08:51+0300
2024-01-24T09:05+0300
yaşam
kıyamet
kıyamet saati
kıyamet günü
dünya
nükleer
nükleer silah
savaş
yapay zeka
iklim değişikliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101626/69/1016266925_0:95:1025:671_1920x0_80_0_0_930d68d9d5baa511da87ac447d41c146.jpg
Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor. Geçen yıldan bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlanmıştı. Bilim insanları 2024 yılı için de, geçen yıl olduğu gibi tekrar saati gece yarısına 90 saniye kalaya, yani teorik yok oluş noktasına ayarladı.Bilim insanları saati, dünya ve insanlarına yönelik 'varoluşsal' riskleri temel alarak belirledi. Bunların arasında nükleer tehditler, iklim değişikliği, yapay zeka ve yeni biyoteknoloji gibi yıkıcı olma potansiyeli barındıran maddeler yer alıyor.Bulletin Başkanı ve CEO'su Rachel Bronson şunları söyledi:Kıyamet Günü Saati nedir?Kıyamet Günü Saati, Chicago Üniversitesi'nde Bulletin of the Atomic Scientists dergisinin yönetici kadrosu tarafından 1947'den bu yana belirlenen sembolik bir kıyamet saati kadranı olarak biliniyor.'Gece yarısı' nükleer yıkımı simgeliyor. Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi. Saatin 1 dakika ileri alınmasıyla 11 Ocak 2012'de saat 23:55'i göstermiş; 2015'te iki, 2017'de ise yarım dakika ileri alınarak 23:57:30'u göstermeye başlamıştır. Kurulduğu tarih olan 1947'den beri hem 1953 hem de 2018'de ayarlı olduğu 2 dakika kalayı geçmiştir.Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştuÖte yandan, Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/korkudan-herkes-koyu-terk-etti-kalan-tek-aile-yasananlari-anlatti-1079973733.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101626/69/1016266925_24:0:951:695_1920x0_80_0_0_09229446c505f5216118e8b145bc167b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kıyamet, kıyamet saati, kıyamet günü, dünya, nükleer, nükleer silah, savaş, yapay zeka, iklim değişikliği
kıyamet, kıyamet saati, kıyamet günü, dünya, nükleer, nükleer silah, savaş, yapay zeka, iklim değişikliği

Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştu: 'Kıyamet Günü Saati' değişti

08:51 24.01.2024 (güncellendi: 09:05 24.01.2024)
© AAsaat, zaman
saat, zaman - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA
Abone ol
İnsanlığa meydan okumanın mecazi ölçüsü olan Kıyamet Günü Saati, geçen yıl gece yarısından önce 90 saniyeye sıfırlanmıştı. Sembolik olan saat bu sene bilim insanları tarafından tekrar güncellendi. Peki, Kıyamet Günü Saati 2024 yılı için ne oldu?
Bulletin of the Atomic Scientists, Kıyamet Günü Saati’ni her yıl Ocak ayında değerlendiriyor. Geçen yıldan bu yana Kıyamet Günü Saati gece yarısına 90 saniye kalaya ayarlanmıştı. Bilim insanları 2024 yılı için de, geçen yıl olduğu gibi tekrar saati gece yarısına 90 saniye kalaya, yani teorik yok oluş noktasına ayarladı.
Bilim insanları saati, dünya ve insanlarına yönelik 'varoluşsal' riskleri temel alarak belirledi. Bunların arasında nükleer tehditler, iklim değişikliği, yapay zeka ve yeni biyoteknoloji gibi yıkıcı olma potansiyeli barındıran maddeler yer alıyor.
Bulletin Başkanı ve CEO'su Rachel Bronson şunları söyledi:

"Hata yapmayın: Saatin gece yarısına 90 saniye kala sıfırlanması dünyanın istikrarlı olduğunun bir göstergesi değildir. Tam tersine. Dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerin ve toplumların harekete geçmesi aciliyet arz etmektedir."

Kıyamet Günü Saati nedir?

Kıyamet Günü Saati, Chicago Üniversitesi'nde Bulletin of the Atomic Scientists dergisinin yönetici kadrosu tarafından 1947'den bu yana belirlenen sembolik bir kıyamet saati kadranı olarak biliniyor.
'Gece yarısı' nükleer yıkımı simgeliyor. Saat 1947 yılında gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu ve 2007 yılına kadar 18 kez değiştirildi. Saatin 1 dakika ileri alınmasıyla 11 Ocak 2012'de saat 23:55'i göstermiş; 2015'te iki, 2017'de ise yarım dakika ileri alınarak 23:57:30'u göstermeye başlamıştır. Kurulduğu tarih olan 1947'den beri hem 1953 hem de 2018'de ayarlı olduğu 2 dakika kalayı geçmiştir.

Einstein ve Oppenheimer tarafından kurulmuştu

Öte yandan, Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirildi.
Yer altında keşfedilmeyi bekleyen bir tarih: Gizli geçitler, tapınak ve kaya mezarları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
YAŞAM
Korkudan herkes köyü terk etti: Kalan tek aile yaşananları anlattı
07:44
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала