https://sputniknews.com.tr/20240124/iyi-partinin-ankara-buyuksehir-belediye-baskan-adayi-aciklandi--1079991830.html
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu
İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T14:36+0300
2024-01-24T14:36+0300
2024-01-24T15:03+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
cengiz topel yıldırım
ankara
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
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İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu. Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenmişti.İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da Turhan Çömez oldu.Cengiz Topel Yıldırım kimdir?Cengiz Topel Yıldırım, lise yılları içerisinde Etlikspor’da amatör lisanslı futbol oynadı. Cengiz Topel Yıldırım, futbola ve Ankara’ya olan tutkusunu, Ankaragücü’nde birleştirmişti. 2008 yılında, Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulundu.Bir dönem Ankaragücü Spor Kulübü başkanlığı da yapan Yıldırım 2014’te büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu, ancak o dönem parti tercihini Mansur Yavaş’tan yana kullandı.Yavaş’ın adaylığı kesinleşmeden önce 2019 yerel seçimlerinde de siyasi kulislerde ismi adaylar arasında konuşuldu.Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-ankara-ilce-belediye-baskan-adaylarini-acikliyor-1079979988.html
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İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu
14:36 24.01.2024 (güncellendi: 15:03 24.01.2024)
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Cengiz Topel Yıldırım olduğunu açıkladı.
İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım oldu.
Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenmişti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı da Turhan Çömez oldu.
Cengiz Topel Yıldırım kimdir?
Cengiz Topel Yıldırım, lise yılları içerisinde Etlikspor’da amatör lisanslı futbol oynadı. Cengiz Topel Yıldırım, futbola ve Ankara’ya olan tutkusunu, Ankaragücü’nde birleştirmişti. 2008 yılında, Ankaragücü Yönetim Kurulu’nda bulundu.
Bir dönem Ankaragücü Spor Kulübü başkanlığı da yapan Yıldırım 2014’te büyükşehir belediye başkanlığı için aday adayı oldu, ancak o dönem parti tercihini Mansur Yavaş’tan yana kullandı.
Yavaş’ın adaylığı kesinleşmeden önce 2019 yerel seçimlerinde de siyasi kulislerde ismi adaylar arasında konuşuldu.
Yıldırım, 2016’dan itibaren eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanlığını üstlenmişti.