https://sputniknews.com.tr/20240124/isvecin-natoya-katilimina-iliskin-tbmm-onayina-italyadan-aciklama-dogru-yonde-atilmis-bir-adim-1079993778.html
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin TBMM onayına İtalya'dan açıklama: 'Doğru yönde atılmış bir adım'
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin TBMM onayına İtalya'dan açıklama: 'Doğru yönde atılmış bir adım'
İtalya hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T15:14+0300
2024-01-24T15:14+0300
2024-01-24T15:14+0300
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isveç
nato
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İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, İsveç'in Atlantik İttifakı'na katılım protokolünün TBMM tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Doğru yönde atılmış bir adım: Kolektif güvenlik güçleniyor" ifadelerine yer verildi.İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/kremlinden-tbmmnin-isvec-onayina-iliskin-ilk-aciklama-1079987933.html
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italya, türkiye, isveç, nato, tbmm, giorgia meloni
italya, türkiye, isveç, nato, tbmm, giorgia meloni
İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin TBMM onayına İtalya'dan açıklama: 'Doğru yönde atılmış bir adım'
İtalya hükümeti, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onaylamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, İsveç'in Atlantik İttifakı'na katılım protokolünün TBMM tarafından onaylanmasını memnuniyetle karşılamaktadır. Doğru yönde atılmış bir adım: Kolektif güvenlik güçleniyor" ifadelerine yer verildi.
İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda dün akşam kabul edilmişti.