https://sputniknews.com.tr/20240124/israil-basbakani-netanyahu-tum-insanliga-umut-olacagiz-1079998863.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm insanlığa umut olacağız
İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm insanlığa umut olacağız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Knesset'in 75. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen özel bir etkinlikte yaptığı konuşmada, hiddetle mücadele edeceklerini ve... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T17:18+0300
2024-01-24T17:18+0300
2024-01-24T17:18+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil
israil-filistin
israil parlamentosu (knesset)
knesset
isaac herzog
ortadoğu
filistin
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OSöz konusu oturuma Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Vogelman da katıldı.Konuşmasında İsrail'in savaşlara ve sınavlara alışık olduğunun altını çizen Netanyahu, "Şimdiki savaşta da bir arada duracağız ve Tanrı'nın yardımıyla kazanacağız. Düşmanlarımıza her gün büyük bir yanılgı içinde olduklarını kanıtlıyoruz. Onlar bizim için değerli olan her şeyi terk edeceğimize inandılar. İsrail'in bir örümcek ağı gibi zayıf olduğunu düşünerek kendilerini kandırdılar. Tam tersi oldu. Biz 7 Ekim'de çok ağır bir darbe aldık ama kısa sürede ayağa kalktık. Bu bir vatan savaşıdır ve yeni nesil Nazilerin saldırganlığının ve kötülüğünün ortadan kaldırılmasıyla sona ermelidir. Saldıranlar, tecavüz edenler ve öldürenler kendi elleriyle kendilerine eşi benzeri görülmemiş bir yıkım getirdiler" dedi.Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü: Hiddetle mücadele edeceklerini ve böylece tüm insanlığa umut olacaklarını vurgulayan Netanyahu konuşmasını, "Ulusumuzun ezici çoğunluğu İsrail'in haklılığına inanmaktadır. Askerlerimizin ve şehit düşen kahramanlarımızın kahramanlığı kazanacaktır. İsrail'in şanı kazanacaktır" sözleriyle tamamladı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/netanyahu-saldirilarin-baslamasindan-bu-yana-en-zor-gunlerden-birini-yasadik-1079951947.html
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benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), knesset, isaac herzog, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil, israil-filistin, israil parlamentosu (knesset), knesset, isaac herzog, ortadoğu, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm insanlığa umut olacağız
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Knesset'in 75. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen özel bir etkinlikte yaptığı konuşmada, hiddetle mücadele edeceklerini ve böylece tüm insanlığa umut olacaklarını vurguladı.
OSöz konusu oturuma Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Vogelman da katıldı.
Konuşmasında İsrail'in savaşlara ve sınavlara alışık olduğunun altını çizen Netanyahu, "Şimdiki savaşta da bir arada duracağız ve Tanrı'nın yardımıyla kazanacağız. Düşmanlarımıza her gün büyük bir yanılgı içinde olduklarını kanıtlıyoruz. Onlar bizim için değerli olan her şeyi terk edeceğimize inandılar. İsrail'in bir örümcek ağı gibi zayıf olduğunu düşünerek kendilerini kandırdılar. Tam tersi oldu. Biz 7 Ekim'de çok ağır bir darbe aldık ama kısa sürede ayağa kalktık. Bu bir vatan savaşıdır ve yeni nesil Nazilerin saldırganlığının ve kötülüğünün ortadan kaldırılmasıyla sona ermelidir. Saldıranlar, tecavüz edenler ve öldürenler kendi elleriyle kendilerine eşi benzeri görülmemiş bir yıkım getirdiler" dedi.
Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü:
Savaş için hedefler belirledik ve bu hedefler somut: Hamas rejimini çökertmek, rehinelerimizi eve getirmek. Nesiller boyu varlığımızı ve geleceğimizi güvence altına almak söz konusu olduğunda hiçbir taviz söz konusu değildir ve olmayacaktır. Gazze'deki toplulukları rehabilite edeceğiz, Güney ve Kuzey sakinlerini güvenli bir şekilde evlerine döndüreceğiz. İnşa politikasını daha da ilerleteceğiz.İsrail'in Ortadoğu'daki kültürlü dünyanın gözetleme kulesi konumunu güçlendireceğiz. Dünya liderlerine İsrail'in kazanamaması halinde sıranın onlara geleceğini söyledim.
Hiddetle mücadele edeceklerini ve böylece tüm insanlığa umut olacaklarını vurgulayan Netanyahu konuşmasını, "Ulusumuzun ezici çoğunluğu İsrail'in haklılığına inanmaktadır. Askerlerimizin ve şehit düşen kahramanlarımızın kahramanlığı kazanacaktır. İsrail'in şanı kazanacaktır" sözleriyle tamamladı.