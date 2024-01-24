https://sputniknews.com.tr/20240124/israil-basbakani-netanyahu-tum-insanliga-umut-olacagiz-1079998863.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm insanlığa umut olacağız

İsrail Başbakanı Netanyahu: Tüm insanlığa umut olacağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Knesset'in 75. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen özel bir etkinlikte yaptığı konuşmada, hiddetle mücadele edeceklerini ve... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T17:18+0300

2024-01-24T17:18+0300

2024-01-24T17:18+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil

israil-filistin

israil parlamentosu (knesset)

knesset

isaac herzog

ortadoğu

filistin

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OSöz konusu oturuma Cumhurbaşkanı İsaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve Yüksek Mahkeme Başkan Vekili Uzi Vogelman da katıldı.Konuşmasında İsrail'in savaşlara ve sınavlara alışık olduğunun altını çizen Netanyahu, "Şimdiki savaşta da bir arada duracağız ve Tanrı'nın yardımıyla kazanacağız. Düşmanlarımıza her gün büyük bir yanılgı içinde olduklarını kanıtlıyoruz. Onlar bizim için değerli olan her şeyi terk edeceğimize inandılar. İsrail'in bir örümcek ağı gibi zayıf olduğunu düşünerek kendilerini kandırdılar. Tam tersi oldu. Biz 7 Ekim'de çok ağır bir darbe aldık ama kısa sürede ayağa kalktık. Bu bir vatan savaşıdır ve yeni nesil Nazilerin saldırganlığının ve kötülüğünün ortadan kaldırılmasıyla sona ermelidir. Saldıranlar, tecavüz edenler ve öldürenler kendi elleriyle kendilerine eşi benzeri görülmemiş bir yıkım getirdiler" dedi.Netanyahu sözlerini şöyle sürdürdü: Hiddetle mücadele edeceklerini ve böylece tüm insanlığa umut olacaklarını vurgulayan Netanyahu konuşmasını, "Ulusumuzun ezici çoğunluğu İsrail'in haklılığına inanmaktadır. Askerlerimizin ve şehit düşen kahramanlarımızın kahramanlığı kazanacaktır. İsrail'in şanı kazanacaktır" sözleriyle tamamladı.

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