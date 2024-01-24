https://sputniknews.com.tr/20240124/fransiz-parali-asker-berenger-mino-kimdir-1079968958.html
Fransız paralı asker Berenger Mino kimdir?
Fransız paralı asker Berenger Mino kimdir?
Rusya'nın Fransız paralı askerlerinin bulunduğu yere düzenlediği saldırı sırasında Harkov'da bulunduğu düşünülen Fransız TikToker Berenger Mino kimdir? 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T00:18+0300
2024-01-24T00:18+0300
2024-01-24T00:18+0300
ukrayna krizi
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berenger mino
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Berenger Mino, 30 Aralık 1978'de Savoie'de doğdu ve askeri kariyer yaptı.1997'den 2005'e kadar topçu bataryası komutanlığı yapan Berenger, kurye şoförü olmak için astsubay rütbesindeyken ordudan ayrıldı.Mart 2022'den itibaren Ukrayna'da (fotoğraf 1 ve 2). Kasım ayında kolundan yaralandı. Kiev'deki bir hastanede tedavi altına alındı (fotoğraf 3).Temmuz 2023'te A4010 müfrezesine komuta etmek için tekrar orduya çağrıldı (fotoğraf 5).Paralı asker Ukrayna'daki yaşamını TikTok'ta ayrıntılı olarak anlatıyor. Aşırı milliyetçi ‘Sağ Sektör’ militanlarıyla fotoğraf çektirmekten bile çekinmiyor (fotoğraf 4).Rusya Harkov'daki paralı askerlere saldırı düzenlediği sırada Berenger sosyal medyada bir video yayınladı. Ancak aynı video 2022'de de yayınlanmıştı, dolayısıyla Fransız paralı askerin akıbeti belirsiz.
https://sputniknews.com.tr/20240123/harkov-listesinde-yer-alan-fransiz-parali-asker-ukraynadan-fotograflar-yayinladi-1079960371.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, paralı asker, tiktok, tiktok, berenger mino, savoie (savoy)
Fransız paralı asker Berenger Mino kimdir?
Rusya'nın Fransız paralı askerlerinin bulunduğu yere düzenlediği saldırı sırasında Harkov'da bulunduğu düşünülen Fransız TikToker Berenger Mino kimdir?
Berenger Mino, 30 Aralık 1978'de Savoie'de doğdu ve askeri kariyer yaptı.
1997'den 2005'e kadar topçu bataryası komutanlığı yapan Berenger, kurye şoförü olmak için astsubay rütbesindeyken ordudan ayrıldı.
Mart 2022'den itibaren Ukrayna'da (fotoğraf 1 ve 2). Kasım ayında kolundan yaralandı. Kiev'deki bir hastanede tedavi altına alındı (fotoğraf 3).
Temmuz 2023'te A4010 müfrezesine komuta etmek için tekrar orduya çağrıldı (fotoğraf 5).
Paralı asker Ukrayna'daki yaşamını TikTok'ta ayrıntılı olarak anlatıyor. Aşırı milliyetçi ‘Sağ Sektör’ militanlarıyla fotoğraf çektirmekten bile çekinmiyor (fotoğraf 4).
Rusya Harkov'daki paralı askerlere saldırı düzenlediği sırada Berenger sosyal medyada bir video yayınladı. Ancak aynı video 2022'de de yayınlanmıştı, dolayısıyla Fransız paralı askerin akıbeti belirsiz.