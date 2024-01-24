https://sputniknews.com.tr/20240124/esenyurtta-10-kisiyi-bicaklayan-saldirgan-adliyeye-sevk-edildi-pismanim-1079971992.html

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı: 'Pişmanım'

Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı: 'Pişmanım'

İstanbul Esenyurt'ta 10 kişiyi bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Saldırganın emniyetteki sorgusunda, “Eski ev sahibime gittim... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T02:50+0300

2024-01-24T02:50+0300

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Esenyurt'ta, 10 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlının emniyetteki ifadesinde, eski mahallesine gidip ev sahibinin kapısını çaldığını, kapıyı kimsenin açmaması üzerine sinirlendiği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi:Olaydan iki gün önce gözaltına alınmışYakalandığında üzerinde suç aleti bıçakla ve bir kişiden gasbettiği cep telefonu ele geçirilen şüphelinin 20 Ocak'ta gittiği hastanede doktorun odasına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınıp serbest bırakıldığı ifade edildi.Öte yandan, Abdullah Ö. isimli şahsın bir yıldır sokaklarda kaldığı belirtildi. Şüpheli, adliyeye sevk edildi Uyuşturucu, hırsızlık ve kasten yaralamadan gibi suçlardan emniyette 14 kaydı bulunduğu öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.Ne olmuştu?Esenyurt'ta önceki gün farklı bölgelerde 2'si ağır 10 kişiyi bıçakla yaraladığı iddia edilen şüpheli A.Ö, polis ekiplerince yakalanmıştı. Çeşitli suçlardan 14 suç kaydının olduğu öğrenilen saldırganın bıçakla yolda giderken iş yerine girip bir kişiyi bıçakladığı görüntüler güvenlik kamerası tarafından kaydedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240122/esenyurtta-bir-kisi-onune-cikan-herkesi-rastgele-bicakladi-11-yarali-1079916207.html

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istanbul, esenyurt, saldırgan, saldırgan, bıçaklı saldırgan, bıçaklama