https://sputniknews.com.tr/20240122/esenyurtta-bir-kisi-onune-cikan-herkesi-rastgele-bicakladi-11-yarali-1079916207.html
Esenyurt'ta bir kişi önüne çıkan herkesi rastgele bıçakladı: 11 yaralı
Esenyurt'ta bir kişi önüne çıkan herkesi rastgele bıçakladı: 11 yaralı
Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne çıkanları bıçakladı. Yaralı sayısının son olarak 11 olduğu açıklanırken, polis saldırganın yakalanması için... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T17:30+0300
2024-01-22T17:30+0300
2024-01-22T17:37+0300
esenyurt
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saldırgan
bıçaklı saldırgan
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Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan sokak sokak gezerek tanımadığı insanları rastgele bıçakladı.Yaşanan olayda 11 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. 'Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı'Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" dedi.Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı. 'Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu'Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imami-ve-cami-cemaatinden-bir-kisiyi-bicakla-yaralayan-sahis-tutuklandi-1079477284.html
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esenyurt, bıçaklı saldırı, saldırgan, bıçaklı saldırgan
esenyurt, bıçaklı saldırı, saldırgan, bıçaklı saldırgan
Esenyurt'ta bir kişi önüne çıkan herkesi rastgele bıçakladı: 11 yaralı
17:30 22.01.2024 (güncellendi: 17:37 22.01.2024)
Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne çıkanları bıçakladı. Yaralı sayısının son olarak 11 olduğu açıklanırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.
Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan sokak sokak gezerek tanımadığı insanları rastgele bıçakladı.
Yaşanan olayda 11 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.
'Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı'
Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" dedi.
Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.
'Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu'
Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu.