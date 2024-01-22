https://sputniknews.com.tr/20240122/esenyurtta-bir-kisi-onune-cikan-herkesi-rastgele-bicakladi-11-yarali-1079916207.html

Esenyurt'ta bir kişi önüne çıkan herkesi rastgele bıçakladı: 11 yaralı

Esenyurt'ta bir kişi önüne çıkan herkesi rastgele bıçakladı: 11 yaralı

Esenyurt'ta bir şahıs, sokak sokak gezerek önüne çıkanları bıçakladı. Yaralı sayısının son olarak 11 olduğu açıklanırken, polis saldırganın yakalanması için... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T17:30+0300

2024-01-22T17:30+0300

2024-01-22T17:37+0300

esenyurt

türkiye

bıçaklı saldırı

saldırgan

bıçaklı saldırgan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079916820_0:0:679:382_1920x0_80_0_0_34791c7cbbf27e31ed08301cae1dd7cc.jpg

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan sokak sokak gezerek tanımadığı insanları rastgele bıçakladı.Yaşanan olayda 11 kişi bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kameralarının inceleyerek saldırganı tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın bir kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. 'Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı'Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" dedi.Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı. 'Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu'Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240109/fatih-camisi-imami-ve-cami-cemaatinden-bir-kisiyi-bicakla-yaralayan-sahis-tutuklandi-1079477284.html

esenyurt

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

esenyurt, bıçaklı saldırı, saldırgan, bıçaklı saldırgan