https://sputniknews.com.tr/20240124/egitimde-devrim-niteliginde-5-bin-kilometre-oteden-dersligeisinlandi-1079986307.html

Eğitimde devrim niteliğinde: 5 bin kilometre öteden dersliğe 'ışınlandı'

Eğitimde devrim niteliğinde: 5 bin kilometre öteden dersliğe 'ışınlandı'

İngiltere'deki Leicestershire'da bulunan Loughborough Üniversitesi, yaklaşık 5 bin kilometre uzaktaki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders veren... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T13:09+0300

2024-01-24T13:09+0300

2024-01-24T13:11+0300

yaşam

ışınlanma

okul

hologram

teknoloji

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The Guardian'da yer alan habere göre, okyanus ötesinden profesörler öğrencilere ders verecek; işletme öğrencileri, zorlu mesleki vakaları hologram profesörlerden öğrenecek.Loughborough Üniversitesi müdür yardımcısı Rachel Thomson, profesörleri hologram yoluyla dersliklere yansıtmanın "çok daha ucuz ve doğa dostu" olduğunu belirtti.Loughborough Üniversitesi Lisans Direktörü Vikki Locke ise "Öğrencilerin, sektörden bir konuğun sınıfa ışınlanmasını 2 boyutlu bir yüzeye bakmaya tercih ettiklerini" söyledi.Bundan önce eğlence sektöründe sıkça kullanılan hologram teknolojisi, 2025 yılında resmi olarak Loughborough Üniversitesi ders programlarına da girecek.2014'te, ölümünden 5 yıl sonra, dünyaca ünlü pop yıldızı Micheal Jackson, hologram yoluyla hayranlarına konser vermişti. Hologram teknolojisi, ışık dalgalarının kullanılarak üç boyutlu (3D) görüntülerin oluşturulması esasına dayanan bir teknolojidir.Hologram teknolojisi nedir? Sistem nasıl çalışıyor?Bu teknoloji, gerçeğe çok yakın, derinlik hissi veren ve farklı açılardan bakıldığında farklı görüntüler sunabilen görseller yaratmayı mümkün kılar. Hologramlar, gerçek nesnelerin veya tasarımların üç boyutlu, görsel kopyalarını sunarlar ve genellikle ışık kaynakları ve lazerler kullanılarak üretilirler.Hologram teknolojisinin temel prensipleri şunlardır:Hologram teknolojisi, birçok farklı alanda kullanılmaktadır:Hologram teknolojisi hızla gelişmekte ve giderek daha sofistike hale gelmektedir, bu da onun pek çok alanda yenilikçi uygulamalar için potansiyelini artırıyor.

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