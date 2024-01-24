Erdoğan: İran'la ekonomik ilişkimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız

Kirman'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden İran'lı kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum. Türkiye olarak İran'lı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Kirman'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden İran'lı kardeşlerimize Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum. Türkiye olarak İran'lı kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz.

Burada düzenlediğimiz faaliyetin Türkiye ve İran için hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımları teşvik etmesini ümit ediyorum. Burada düzenlediğimiz faaliyetin Türkiye ve İran için hayırlı olmasını diliyorum. Yatırımları teşvik etmesini ümit ediyorum.

İran, ülkemizin Asya'ya açılan kapılarından biriyken, Türkiye de İran'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır İran, ülkemizin Asya'ya açılan kapılarından biriyken, Türkiye de İran'ın Avrupa'ya açılan kapısıdır

Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış ülkelerimiz arasında köklü ilişkiler mevcuttur. Ülkelerimiz arasındaki iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi için ciddi potansiyel görüyoruz. Sayın Reisi ile iş birliğimizi geliştirmemizi yeniden teyit ettik. Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış ülkelerimiz arasında köklü ilişkiler mevcuttur. Ülkelerimiz arasındaki iktisadi ilişkilerin geliştirilmesi için ciddi potansiyel görüyoruz. Sayın Reisi ile iş birliğimizi geliştirmemizi yeniden teyit ettik.

Türkiye olarak ilkeli tutumumuzu koruyoruz. Tek taraflı yaptırımları onaylamadığımızı her zaman dile getirdik. Yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran'la ekonomik ilişkimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız. Türkiye olarak ilkeli tutumumuzu koruyoruz. Tek taraflı yaptırımları onaylamadığımızı her zaman dile getirdik. Yaptırımlar nedeniyle komşumuz İran'la ekonomik ilişkimizi sonlandırmadık, bundan sonra da sonlandırmayacağız.

İki ülkenin iş camiasının sürece katkı vermesi önem arz ediyor. İran ile ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgesindeki altyapıya önem veriyoruz. Gürbulak Sınır Kapısı yüksek kapasite ile hizmet verecektir. İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizdedir. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri çalışmaları sürüyor. İki ülkenin iş camiasının sürece katkı vermesi önem arz ediyor. İran ile ticaretimizin gelişmesi için sınır bölgesindeki altyapıya önem veriyoruz. Gürbulak Sınır Kapısı yüksek kapasite ile hizmet verecektir. İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizdedir. Sınır illerimizin ekonomik kalkınmasını artırmaya matuf sınır ticaret merkezleri çalışmaları sürüyor.

Birçok Batılı firma yaptırımlar nedeniyle İran'dan kaçarken, tüm zorluklara rağmen 200 firmamız, İran'da kalmaya devam etmiştir. Birçok Batılı firma yaptırımlar nedeniyle İran'dan kaçarken, tüm zorluklara rağmen 200 firmamız, İran'da kalmaya devam etmiştir.

İranlı kardeşlerimizin en çok tercih ettiği turizm destinasyonunun Türkiye olması bizleri memnun ediyor. Bu eylemin devam etmesini arzu ediyoruz. İranlı kardeşlerimizin en çok tercih ettiği turizm destinasyonunun Türkiye olması bizleri memnun ediyor. Bu eylemin devam etmesini arzu ediyoruz.

İsrail'in masum Filistinli kardeşlerimize saldırıları sonucu 26 bin insan şehit edildi. Gazze halkı insanlık tarihine utançla geçecek bir vahşetin kurbanı oldu. Türkiye olarak ilk günden itibaren bu meselede onurlu ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Her alanda tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. 17 uçak ve 5 gemi dolusu insani yardım malzemesi gönderdik. 30 bin tonu aşkın yardım malzemesini Gazze'li kardeşlerimize sevk ettik. İsrail'in işlediği savaş suçlarının yanına kar kalmaması adına uluslararası alanda atılan adımlara destek veriyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Kandan beslenen İsrail yönetiminin gittikleri yolun yol olmadığını, buradan dönmelerini bekliyoruz. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimizin olacaktır. İsrail'in masum Filistinli kardeşlerimize saldırıları sonucu 26 bin insan şehit edildi. Gazze halkı insanlık tarihine utançla geçecek bir vahşetin kurbanı oldu. Türkiye olarak ilk günden itibaren bu meselede onurlu ve vicdanlı bir duruş sergiledik. Her alanda tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanında olduk. 17 uçak ve 5 gemi dolusu insani yardım malzemesi gönderdik. 30 bin tonu aşkın yardım malzemesini Gazze'li kardeşlerimize sevk ettik. İsrail'in işlediği savaş suçlarının yanına kar kalmaması adına uluslararası alanda atılan adımlara destek veriyoruz. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulana kadar bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız. Kandan beslenen İsrail yönetiminin gittikleri yolun yol olmadığını, buradan dönmelerini bekliyoruz. Bu süreçte zafer Filistinli kardeşlerimizin olacaktır.