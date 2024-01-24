Çin ve Özbekistan ilişkilerinde yeni dönem: 'Her koşulda stratejik ortaklık'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: NATO yalnızca ABD çıkarlarını savunan bir örgüt
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:06
84 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
13:33
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Erkek Fatma'ya nasıl dönüştü?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
DUAYEN GAZETECİ
'Tarihin sorgu yargıcı' katledileli 31 yıl oldu
18:36
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240124/cin-ve-ozbekistan-iliskilerinde-yeni-donem-her-kosulda-stratejik-ortaklik-1080004769.html
Çin ve Özbekistan ilişkilerinde yeni dönem: 'Her koşulda stratejik ortaklık'
Çin ve Özbekistan ilişkilerinde yeni dönem: 'Her koşulda stratejik ortaklık'
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'i ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Pekin'de bir... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T19:29+0300
2024-01-24T19:29+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
özbekistan
orta asya
şi cinping
çin devlet başkanı şi cinping
şevket mirziyoyev
ortaklık
işbirliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076464930_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c714f238d1c89a3abb2fc305d4b7cffd.jpg
Çin ve Özbekistan, ilişkilerinin seviyesini 'her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığa' yükselttiklerini bildirdi.Görüşmede, iki ülke lideri, ilişkilerin seviyesinin 'her koşulda stratejik ortaklığa' yükseltilmesinde mutabakata vardı.Şi, görüşmede, Özbekistan'ın 32 yıl önce Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Orta Asya ülkesi olduğunu hatırlatarak, İpek Yolu mirasını devralan iki ülke halkları arasındaki bağların köklerini ve canlılığını koruduğunu belirtti.Çin ve Özbekistan'ın yeni dönemde 'her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık' ilişkisini üst düzey siyasi güveni geliştirmek için kullanması gerektiğini söyleyen Şi, Kuşak ve Yol'un ortak inşası aracılığıyla iki ülkenin modernleşme çabalarını karşılıklı desteklemesi gerektiğine işaret ettiği için fırsat olarak kullanılmasının öneminin altını çizdi.Şi, Çin'in üç boyutlu bağlantılılık ağları inşa ederek Özbekistan'ın 'karaya sıkışmış' bir ülkeden 'kara-bağlantılı' bir ülkeye dönüşmesini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.Uluslararası durumun karmaşıklığı karşısında iki ülkenin birbiriyle dayanışmasının önemine işaret eden Şi, Çin'in Özbekistan'ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kendi kalkınma yolunu seçmesini desteklediğini dile getirdi.Mirziyoyev'den, Şi Cinping’e davetMirziyoyev de görüşmede, Çin liderine ülkesindeki reformları desteklemesinden dolayı şükranlarını sunarken, yoksullukla mücadelede kapsamındaki işbirliğine gösterdiği kişisel ilgi ve desteği için teşekkür etti.Ziyaret kapsamında ortak yatırım projelerini desteklemeye yönelik mali araçların genişletilmesi konusunda varılan anlaşmayla Çin Eximbank'ın Taşkent'te Orta Asya Bölge Ofisi’ni açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Mirziyoyev, Çinli iş insanlarını Özbekistan'daki kamu kuruluşları ve bankalarının özelleştirilmesi sürecine aktif olarak yer alma çağrısında bulundu.Müzakerelerin sonunda Mirziyoyev, Şi Cinping’i resmi ziyaret için ülkesine davet etti.Taraflar, görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde son yıllarda güçlü bir ivme yakalandığını kaydederken, her düzeydeki ilişkilerin aktif hale geldiğini, siyasi diyaloğun güçlendiğini, ülkelerin önemli konularda birbirlerine destek verdiğini vurguladı.Ekonomik işbirliğiÇin ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi, 2023'te 14 milyar dolara ulaşırken, yakın gelecekte 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.Çin'in son yıllarda Özbekistan ekonomisine yaptığı yatırımların ve işletme ortaklıklarının sayısında belirgin şekilde artış gözleniyor.Taraflar, ayrıca altyapı, sanayi işbirliği, tarımda teknoloji transferi ve yeşil enerji alanlarında ortak işbirliği programlarının hazırlanarak hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldı.Bölgeler arası işbirliğinin geliştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, bu konudaki işbirliğini koordine etmek amacıyla Özbekistan-Çin Bölgesel Konseyinin kurulmasında anlaştı.Şi ve Mirziyoyev, Kuşak Yol Girişimi kapsamında bölgelerarası önemli bir ulaşım ve güzergahı olması öngörülen Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun yapım çalışmaların bir an önce başlatılmasının önemini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231226/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-kardes-ulke-ozbekistan-ile-iliskilerimizi-gelistirecegiz--1078978287.html
çin
çin halk cumhuriyeti
özbekistan
orta asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/12/1076464930_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_e29a8bfb0bd857456fb60d9882c120c7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, özbekistan, orta asya, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, şevket mirziyoyev, ortaklık, işbirliği
çin, çin halk cumhuriyeti, özbekistan, orta asya, şi cinping, çin devlet başkanı şi cinping, şevket mirziyoyev, ortaklık, işbirliği

Çin ve Özbekistan ilişkilerinde yeni dönem: 'Her koşulda stratejik ortaklık'

19:29 24.01.2024
© FotoğrafÇin Devlet Başkanı Şi Cinping
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Fotoğraf
Abone ol
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'i ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Pekin'de bir araya geldi.
Çin ve Özbekistan, ilişkilerinin seviyesini 'her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığa' yükselttiklerini bildirdi.
Görüşmede, iki ülke lideri, ilişkilerin seviyesinin 'her koşulda stratejik ortaklığa' yükseltilmesinde mutabakata vardı.
Şi, görüşmede, Özbekistan'ın 32 yıl önce Çin ile diplomatik ilişki kuran ilk Orta Asya ülkesi olduğunu hatırlatarak, İpek Yolu mirasını devralan iki ülke halkları arasındaki bağların köklerini ve canlılığını koruduğunu belirtti.
Çin ve Özbekistan'ın yeni dönemde 'her koşulda kapsamlı stratejik ortaklık' ilişkisini üst düzey siyasi güveni geliştirmek için kullanması gerektiğini söyleyen Şi, Kuşak ve Yol'un ortak inşası aracılığıyla iki ülkenin modernleşme çabalarını karşılıklı desteklemesi gerektiğine işaret ettiği için fırsat olarak kullanılmasının öneminin altını çizdi.
Şi, Çin'in üç boyutlu bağlantılılık ağları inşa ederek Özbekistan'ın 'karaya sıkışmış' bir ülkeden 'kara-bağlantılı' bir ülkeye dönüşmesini desteklemeye hazır olduğunu vurguladı.
Uluslararası durumun karmaşıklığı karşısında iki ülkenin birbiriyle dayanışmasının önemine işaret eden Şi, Çin'in Özbekistan'ın bağımsızlığını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kendi kalkınma yolunu seçmesini desteklediğini dile getirdi.

Mirziyoyev'den, Şi Cinping’e davet

Mirziyoyev de görüşmede, Çin liderine ülkesindeki reformları desteklemesinden dolayı şükranlarını sunarken, yoksullukla mücadelede kapsamındaki işbirliğine gösterdiği kişisel ilgi ve desteği için teşekkür etti.
Ziyaret kapsamında ortak yatırım projelerini desteklemeye yönelik mali araçların genişletilmesi konusunda varılan anlaşmayla Çin Eximbank'ın Taşkent'te Orta Asya Bölge Ofisi’ni açma kararını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Mirziyoyev, Çinli iş insanlarını Özbekistan'daki kamu kuruluşları ve bankalarının özelleştirilmesi sürecine aktif olarak yer alma çağrısında bulundu.
Müzakerelerin sonunda Mirziyoyev, Şi Cinping’i resmi ziyaret için ülkesine davet etti.
Taraflar, görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde son yıllarda güçlü bir ivme yakalandığını kaydederken, her düzeydeki ilişkilerin aktif hale geldiğini, siyasi diyaloğun güçlendiğini, ülkelerin önemli konularda birbirlerine destek verdiğini vurguladı.

Ekonomik işbirliği

Çin ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi, 2023'te 14 milyar dolara ulaşırken, yakın gelecekte 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Çin'in son yıllarda Özbekistan ekonomisine yaptığı yatırımların ve işletme ortaklıklarının sayısında belirgin şekilde artış gözleniyor.
Taraflar, ayrıca altyapı, sanayi işbirliği, tarımda teknoloji transferi ve yeşil enerji alanlarında ortak işbirliği programlarının hazırlanarak hayata geçirilmesi konusunda mutabık kaldı.
Bölgeler arası işbirliğinin geliştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, bu konudaki işbirliğini koordine etmek amacıyla Özbekistan-Çin Bölgesel Konseyinin kurulmasında anlaştı.
Şi ve Mirziyoyev, Kuşak Yol Girişimi kapsamında bölgelerarası önemli bir ulaşım ve güzergahı olması öngörülen Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun yapım çalışmaların bir an önce başlatılmasının önemini vurguladı.
Cevdet Yılmaz, Özbekistan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2023
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizi geliştireceğiz
26 Aralık 2023, 15:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала