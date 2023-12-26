https://sputniknews.com.tr/20231226/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-kardes-ulke-ozbekistan-ile-iliskilerimizi-gelistirecegiz--1078978287.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizi geliştireceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizi geliştireceğiz
Türkiye - Özbekistan İş Geliştirme Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke arasındaki kazan kazan ilkesinin gelişmesi için daha fazla çaba... 26.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-26T15:31+0300
2023-12-26T15:31+0300
2023-12-26T15:31+0300
özbekistan
bdt
bağımsız devletler topluluğu (bdt)
ticaret
deik
dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)
cumhurbaşkanı yardımcısı
cevdet yılmaz
türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Bu sıraları daha üst seviyelere özel sektörümüzün gayretiyle taşıyacağız." dedi.Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, kardeş iki ülkenin iş dünyasını buluşturan bu forumu, iş insanlarının birbirini tanıyacağı, dostluk halkalarının genişleyeceği ve iş bağlantıları kuracağı bir platform olmasından dolayı önemli bulduğunu, forumun geniş kapsamlı işbirliğinin yeni bir seviyeye yükselmesi açısından somut çıktılar sağlayacağına inandığını söyledi.'Karşılıklı yatırımları kazan-kazan ilkesiyle artırmak durumundayız'"Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Bu sıraları daha üst seviyelere inşallah özel sektörümüzün gayretiyle taşıyacağız" diyen Yılmaz, 2022'de Özbekistan ile ikili ticaretin 3,5 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımlarının 1,5 milyar dolar olduğunu ve 1700'ün üzerinde Türk firmasının Özbekistan'ın farklı bölgelerinde faaliyet gösterdiğini kaydetti.Özbekistan'ın sadece 35 milyonluk bir pazar olarak görülmemesi gerektiğini, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun, Gümrük Birliğine üye olduğunu, çok geniş bir coğrafyada stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:'Türk firmalarımızın etkisinin artacağına inanıyorum'Türk Devletleri Teşkilatı'nda Türkiye ve Özbekistan'ın çok önemli roller üstlendiğini ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Türk Yatırım Fonu'nun çok önemli fırsatlar sunacağına inandığını belirten Yılmaz, "Özellikle iş dünyamızın geliştirecekleri ortak projelere, bu fondan önemli katkılar geleceğine inanıyorum" dedi.Yılmaz, Ulaştırma Eylem Planı'nın da iş dünyasına yeni fırsatlar getireceğini inancını vurgulayarak, şunları kaydetti:
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özbekistan, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), ticaret, deik, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik), cumhurbaşkanı yardımcısı, cevdet yılmaz
özbekistan, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), ticaret, deik, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik), cumhurbaşkanı yardımcısı, cevdet yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizi geliştireceğiz
Türkiye - Özbekistan İş Geliştirme Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke arasındaki kazan kazan ilkesinin gelişmesi için daha fazla çaba göstereceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Bu sıraları daha üst seviyelere özel sektörümüzün gayretiyle taşıyacağız." dedi.
Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, kardeş iki ülkenin iş dünyasını buluşturan bu forumu, iş insanlarının birbirini tanıyacağı, dostluk halkalarının genişleyeceği ve iş bağlantıları kuracağı bir platform olmasından dolayı önemli bulduğunu, forumun geniş kapsamlı işbirliğinin yeni bir seviyeye yükselmesi açısından somut çıktılar sağlayacağına inandığını söyledi.
'Karşılıklı yatırımları kazan-kazan ilkesiyle artırmak durumundayız'
"Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Bu sıraları daha üst seviyelere inşallah özel sektörümüzün gayretiyle taşıyacağız" diyen Yılmaz, 2022'de Özbekistan ile ikili ticaretin 3,5 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımlarının 1,5 milyar dolar olduğunu ve 1700'ün üzerinde Türk firmasının Özbekistan'ın farklı bölgelerinde faaliyet gösterdiğini kaydetti.
Özbekistan'ın sadece 35 milyonluk bir pazar olarak görülmemesi gerektiğini, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun, Gümrük Birliğine üye olduğunu, çok geniş bir coğrafyada stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:
"Özbekistan'a yatırım yapanlar çok daha büyük bir pazarı aslında mal satma imkanına kavuşmuş oluyorlar. Aynı şey Türkiye için de geçerli. Türkiye sadece 86 milyona ulaşan bir iç pazara sahip değil Avrupa Birliği ile gümrük birliği olan, birçok uluslararası ilişkileri olan, ikili serbest ticaret anlaşmaları olan bir ülke. Türkiye'ye yatırım yapan Özbek firmalar da çok daha büyük bir pazara erişme imkanına sahipler. Dolayısıyla bu karşılıklı yatırımları kazan-kazan ilkesiyle arttırmak durumundayız."
'Türk firmalarımızın etkisinin artacağına inanıyorum'
Türk Devletleri Teşkilatı'nda Türkiye ve Özbekistan'ın çok önemli roller üstlendiğini ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Türk Yatırım Fonu'nun çok önemli fırsatlar sunacağına inandığını belirten Yılmaz, "Özellikle iş dünyamızın geliştirecekleri ortak projelere, bu fondan önemli katkılar geleceğine inanıyorum" dedi.
Yılmaz, Ulaştırma Eylem Planı'nın da iş dünyasına yeni fırsatlar getireceğini inancını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Siz değerli iş insanlarına buradan çağrıda bulunuyorum. Özbekistan'da enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alandaki yatırım fırsatlarını değerlendirerek Özbek firmalarıyla ortaklıklar kurun lütfen. Müteahhitlik firmalarımızın Özbekistan'a sunduğu kaliteli hizmetlerle birlikte yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe de Türk firmalarımızın etkisinin artacağına inanıyorum. Bu çerçevede; tüm girişimcilerimizi Özbekistan'ın 2022-2026 Kalkınma Programı kapsamında hayata geçireceği projelerde aktif rol almaya davet ediyorum.