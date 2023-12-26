https://sputniknews.com.tr/20231226/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-kardes-ulke-ozbekistan-ile-iliskilerimizi-gelistirecegiz--1078978287.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizi geliştireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kardeş ülke Özbekistan ile ilişkilerimizi geliştireceğiz

Türkiye - Özbekistan İş Geliştirme Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, iki ülke arasındaki kazan kazan ilkesinin gelişmesi için daha fazla çaba... 26.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-26T15:31+0300

2023-12-26T15:31+0300

2023-12-26T15:31+0300

özbekistan

bdt

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

ticaret

deik

dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik)

cumhurbaşkanı yardımcısı

cevdet yılmaz

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1a/1078978131_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e056ddf65729ab31eb1040270d40e491.jpg

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Bu sıraları daha üst seviyelere özel sektörümüzün gayretiyle taşıyacağız." dedi.Yılmaz, TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, kardeş iki ülkenin iş dünyasını buluşturan bu forumu, iş insanlarının birbirini tanıyacağı, dostluk halkalarının genişleyeceği ve iş bağlantıları kuracağı bir platform olmasından dolayı önemli bulduğunu, forumun geniş kapsamlı işbirliğinin yeni bir seviyeye yükselmesi açısından somut çıktılar sağlayacağına inandığını söyledi.'Karşılıklı yatırımları kazan-kazan ilkesiyle artırmak durumundayız'"Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü, ithalatında ise beşinci sırada. Bu sıraları daha üst seviyelere inşallah özel sektörümüzün gayretiyle taşıyacağız" diyen Yılmaz, 2022'de Özbekistan ile ikili ticaretin 3,5 milyar dolara ulaştığını, Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımlarının 1,5 milyar dolar olduğunu ve 1700'ün üzerinde Türk firmasının Özbekistan'ın farklı bölgelerinde faaliyet gösterdiğini kaydetti.Özbekistan'ın sadece 35 milyonluk bir pazar olarak görülmemesi gerektiğini, Bağımsız Devletler Topluluğu'nun, Gümrük Birliğine üye olduğunu, çok geniş bir coğrafyada stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Yılmaz, şöyle konuştu:'Türk firmalarımızın etkisinin artacağına inanıyorum'Türk Devletleri Teşkilatı'nda Türkiye ve Özbekistan'ın çok önemli roller üstlendiğini ve yakın zamanda faaliyete geçecek olan Türk Yatırım Fonu'nun çok önemli fırsatlar sunacağına inandığını belirten Yılmaz, "Özellikle iş dünyamızın geliştirecekleri ortak projelere, bu fondan önemli katkılar geleceğine inanıyorum" dedi.Yılmaz, Ulaştırma Eylem Planı'nın da iş dünyasına yeni fırsatlar getireceğini inancını vurgulayarak, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20231225/pasinyan-aeb-ve-bdt-zirveleri-icin-rusyaya-gitti-1078900544.html

özbekistan

bdt

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özbekistan, bdt, bağımsız devletler topluluğu (bdt), ticaret, deik, dış ekonomik ilişkiler kurulu (deik), cumhurbaşkanı yardımcısı, cevdet yılmaz