https://sputniknews.com.tr/20240124/blinken-abd-sirketleri-nijeryada-yatirima-hazir-1079975605.html

Blinken: ABD şirketleri Nijerya'da yatırıma hazır

Blinken: ABD şirketleri Nijerya'da yatırıma hazır

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkesinin şirketlerinin Nijerya ekonomisiyle ortaklık kurmaya ve yatırım yapmaya hazır olduğunu bildirdi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T09:02+0300

2024-01-24T09:02+0300

2024-01-24T09:02+0300

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Blinken, Afrika turunun üçüncü ayağında ziyaret ettiği Nijerya'da Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu tarafından kabul edildi.Blinken, başkent Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda Tinubu ile yaptıkları basına kapalı görüşmenin ardından Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar ile de ortak basın toplantısı düzenledi.Üçüncü kez Nijerya'ya geldiğini belirten Blinken, ülkenin Afrika'nın en büyük ülkesi, en büyük ekonomisi ve en büyük demokrasisi olduğunu ifade etti.Afrika'nın geçmişte dünyayı şekillendirdiğini, halen şekillendirmeye devam ettiğini ve gelecekte de şekillendireceğini vurgulayan Blinken, dikkatlerini Afrika'daki ekonomik büyümeyi hızlandırmaya odakladıklarını söyledi.Blinken, ABD şirketlerinin Nijerya ekonomisine ortak olmaya ve yatırım yapmaya hazır oldukları konusunda güvence vererek, "Amerikalı girişimciler ve şirketler Nijerya'da, özellikle de teknoloji sektöründe ortaklık kurmaya ve yatırım yapmaya hazır. Tinubu'nun 1 milyon dijital istihdam girişimine yardımcı olmak için Nijeryalı ortaklarla işbirliği yapan teknoloji devlerimiz var." dedi.ABD'li teknoloji girişimcilerinin Nijerya'nın yeni girişimcilerini teşvik ettiğini ve risk sermayesi şirketlerinin de bunları finanse etmek için çalıştığını kaydeden Blinken, Amerikan firmalarının Batı Afrika ülkesinde internet erişimini genişletmek için de çalıştığını sözlerine ekledi.Nijerya Dışişleri Bakanı Tuggar ise ülkesinin ABD ile ortak zeminlerde çalışacağına dair güvence verdi.Afrika gezisi kapsamında daha önce Cabo Verde ve Fildişi Sahili'ni ziyaret eden Blinken, Nijerya'nın ardından Angola'ya geçecek.

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