https://sputniknews.com.tr/20240116/ingiliz-petrol-devi-bir-asir-sonra-nijeryadan-ayriliyor-1079703359.html

İngiliz petrol devi bir asır sonra Nijerya'dan ayrılıyor

İngiliz petrol devi bir asır sonra Nijerya'dan ayrılıyor

Shell, Nijerya'daki iştirakini çoğunluğu yerel beş şirketten oluşan bir konsorsiyuma 2.4 milyar dolara satmayı kabul etmesinin ardından Nijerya kara petrol ve... 16.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-16T15:03+0300

2024-01-16T15:03+0300

2024-01-16T15:03+0300

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1930'lardan itibaren Nijerya'nın petrol ve gaz işine öncülük eden İngiliz enerji devi, yıllarca hırsızlık, sabotaj ve operasyonel sorunlar nedeniyle karada petrol çıkarma operasyonlarında bir dizi sorunla karşı karşıyaydı. Bune ek olarak yüzlerce petrol sızıntısıyla mücadele etmesinin de bir sonucu olarak maliyetli onarımlara ve yüksek profilli davalarla uğraşmıştı.Shell, 2021'den bu yana Nijerya'daki petrol ve gaz işletmesini satmaya çalışıyordu fakat kaynaklar Nijerya'nın daha kazançlı ve daha az sorunlu açık deniz sektöründe aktif olmaya devam edeceğini dile getirdi.Shell'in çıkışı, daha yeni ve daha kârlı operasyonlara odaklanan batılı enerji şirketlerinin Nijerya'dan daha geniş çaplı bir geri çekilişinin bir parçası olarak görülürken Exxon Mobil, İtalyan Eni ve Norveçli Equinor de son yıllarda ülkedeki varlıklarını satmak için anlaşmalar yapmıştı.İngiliz devi yaptığı açıklamada The Shell Petroleum Development Company of Nigeria Limited'i 1.3 milyar dolar karşılığında satacağını, alıcıların ise satış tamamlandığında önceki alacaklarla ilgili olarak 1.1 milyar dolara kadar ek bir ödeme yapacağını belirtti.Shell yetkililerinden Zoe Yujnovich yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma Shell için Nijerya'da önemli bir dönüm noktasıdır; daha önce açıkladığımız Nijer Deltası'ndaki kara petrol üretiminden çıkma, portföyümüzü sadeleştirme ve Nijerya'daki gelecekteki disiplinli yatırımlarımızı derin su ve entegre gaz pozisyonlarımıza odaklama niyetimizle uyumludur" dedi.Shell'in açık denizdeki çeşitli sahalardaki operasyonları ve hisselerinin yanı sıra Nijerya'da halen bir sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi ve başka varlıkları da bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221226/shell-nijeryali-ciftcilere-15-milyon-euro-tazminat-odeyecek-1065027807.html

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