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https://sputniknews.com.tr/20240124/bitcoinde-dusus-aralik-ayindan-beri-ilk-kez-39-bin-dolarin-altinda-1079978148.html
Bitcoin'de düşüş: Aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altında
Bitcoin'de düşüş: Aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altında
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi. İstanbul serbest... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T09:50+0300
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Serbest piyasada 30,2820 liradan alınan dolar, 30,2840 liradan satılıyor. 32,8990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9010 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 30,2810 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9370 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 973 lira, çeyrek altın 3 bin 195 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 735 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 26 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.950 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 79.69 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.69 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi.Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara indi.Bitcoin bugün 39.816 dolar seviyesinde.Onay sonrası yükselişe geçmiştiBitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonları) onaylayarak kripto para birimini yeni yatırımcılara açacağı beklentisiyle yükselişe geçmişti.Bitcoin, Ağustos 2023’ten beri yaklaşık yüzde 70 değer kazandı.10 Ocak'ta SEC, Bitcoin fiyatını doğrudan takip eden borsa yatırım fonlarını onaylamıştı. Bu da kurumsal ve özel yatırımcıların kripto piyasasına girişini kolaylaştırmıştı.Söz konusu onaydan sonra Bitcoin fiyatında düzeltmenin yüzde 20’yi aşması dikkati çekerken, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 6’dan fazla değer kazanarak 2 bin 210 dolar seviyesine ulaştı.
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Bitcoin'de düşüş: Aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altında

09:50 24.01.2024
© AFP 2023Bitcoin - Dolar
Bitcoin - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023
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Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi. İstanbul serbest piyasada ise son rakamlar şöyle: dolar 30,2840 liradan, euro 32,9010 liradan işlem görüyor.
Serbest piyasada 30,2820 liradan alınan dolar, 30,2840 liradan satılıyor. 32,8990 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 32,9010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,2810 lira, euronun satış fiyatı ise 32,9370 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Gram altın bin 973 lira, çeyrek altın 3 bin 195 lira, Cumhuriyet altını 12 bin 735 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 26 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.950 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 79.69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 79.69 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi.
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara indi.
Bitcoin bugün 39.816 dolar seviyesinde.

Onay sonrası yükselişe geçmişti

Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonları) onaylayarak kripto para birimini yeni yatırımcılara açacağı beklentisiyle yükselişe geçmişti.
Bitcoin, Ağustos 2023’ten beri yaklaşık yüzde 70 değer kazandı.
10 Ocak'ta SEC, Bitcoin fiyatını doğrudan takip eden borsa yatırım fonlarını onaylamıştı. Bu da kurumsal ve özel yatırımcıların kripto piyasasına girişini kolaylaştırmıştı.
Söz konusu onaydan sonra Bitcoin fiyatında düzeltmenin yüzde 20’yi aşması dikkati çekerken, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 6’dan fazla değer kazanarak 2 bin 210 dolar seviyesine ulaştı.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
EKONOMİ
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı: Gündem kripto varlık düzenlemesi
22 Ocak, 12:33
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