https://sputniknews.com.tr/20240124/bina-is-makinesinin-uzerine-coktu-operator-enkaz-altinda-kaldi-1079995166.html
Bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında kaldı
Bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş'ta 7 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü. Makine operatörü enkaz altında kaldı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T16:02+0300
2024-01-24T16:02+0300
2024-01-24T16:23+0300
türkiye
kahramanmaraş
enkaz
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/bu-kez-276-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti-1077243948.html
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kahramanmaraş, enkaz
Bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında kaldı
16:02 24.01.2024 (güncellendi: 16:23 24.01.2024)
Kahramanmaraş'ta 7 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü. Makine operatörü enkaz altında kaldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.