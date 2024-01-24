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Bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında kaldı
Bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında kaldı
Kahramanmaraş'ta 7 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü. Makine operatörü enkaz altında kaldı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.
https://sputniknews.com.tr/20231109/bu-kez-276-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti-1077243948.html
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kahramanmaraş, enkaz
kahramanmaraş, enkaz

Bina iş makinesinin üzerine çöktü: Operatör enkaz altında kaldı

16:02 24.01.2024 (güncellendi: 16:23 24.01.2024)
© İHA / HALİL ULUBEY-AW127087bina çökmesi
bina çökmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© İHA / HALİL ULUBEY-AW127087
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Kahramanmaraş'ta 7 katlı bina iş makinesinin üzerine çöktü. Makine operatörü enkaz altında kaldı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu içesinde ağır hasarlı binanın yıkım sırasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu enkaz altında kalan operatör için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Doğukent Mahallesi'nde yıkım kararı verilen 7 katlı bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.
Enkaz altında kalan iş makinesi operatörünün kurtarılması için ekiplerce arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bina etrafında güvenlik önlemi alındı.
Hatay enkaz - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2023
TÜRKİYE
Bu kez 276 gün sonra enkazdan ceset çıktı
9 Kasım 2023, 17:44
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