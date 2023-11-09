https://sputniknews.com.tr/20231109/bu-kez-276-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti-1077243948.html

Bu kez 276 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Bu kez 276 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’da depremden 276 gün sonra enkazdan ceset çıktı. Bir gün önce de aynı enkazda bir cansız beden daha... 09.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-09T17:44+0300

2023-11-09T17:44+0300

2023-11-09T17:44+0300

türkiye

deprem

hatay

enkaz

ceset

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Hatay’ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için geçen gün çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar esnasında enkazdan yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset çıkmıştı. Aynı apartmanda temel kaldırma çalışmaları esnasında yürütülen çalışmalarda ikinci bir ceset daha çıktı. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

https://sputniknews.com.tr/20231108/depremden-275-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti--1077215151.html

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depremden 276 gün sonra ceset, hatayda enkazdan çıkan cesetler, deprem enkaz, deprem ceset