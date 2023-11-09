https://sputniknews.com.tr/20231109/bu-kez-276-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti-1077243948.html
Bu kez 276 gün sonra enkazdan ceset çıktı
Bu kez 276 gün sonra enkazdan ceset çıktı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’da depremden 276 gün sonra enkazdan ceset çıktı. Bir gün önce de aynı enkazda bir cansız beden daha... 09.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-09T17:44+0300
2023-11-09T17:44+0300
2023-11-09T17:44+0300
türkiye
deprem
hatay
enkaz
ceset
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Hatay’ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için geçen gün çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar esnasında enkazdan yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset çıkmıştı. Aynı apartmanda temel kaldırma çalışmaları esnasında yürütülen çalışmalarda ikinci bir ceset daha çıktı. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20231108/depremden-275-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti--1077215151.html
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depremden 276 gün sonra ceset, hatayda enkazdan çıkan cesetler, deprem enkaz, deprem ceset
depremden 276 gün sonra ceset, hatayda enkazdan çıkan cesetler, deprem enkaz, deprem ceset
Bu kez 276 gün sonra enkazdan ceset çıktı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay’da depremden 276 gün sonra enkazdan ceset çıktı. Bir gün önce de aynı enkazda bir cansız beden daha bulunmuştu.
Hatay’ın Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için geçen gün çalışma başlatılmıştı. Çalışmalar esnasında enkazdan yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset çıkmıştı.
Aynı apartmanda temel kaldırma çalışmaları esnasında yürütülen çalışmalarda ikinci bir ceset daha çıktı.
Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.