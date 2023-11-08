https://sputniknews.com.tr/20231108/depremden-275-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti--1077215151.html
Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı
Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı
Hatay’da Kahramanmaraş merkezli depremlerin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye
2023-11-08T22:42+0300
2023-11-08T22:42+0300
2023-11-08T22:42+0300
türkiye
deprem
hatay
enkaz
ceset
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077214994_0:187:1984:1303_1920x0_80_0_0_8c80e01a4b865a16e0a6d3821532d0b9.jpg
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay’da Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı. Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20231108/prof-dr-gorurden-marmara-depremi-yorumu-oncu-demek-spekulasyon-yapmak-dogru-degil-1077170368.html
türkiye
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077214994_0:0:1984:1488_1920x0_80_0_0_9f5d36f980a0e0e1a4001940e33a7394.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, hatay, enkaz, ceset
deprem, hatay, enkaz, ceset
Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı
Abone ol
Hatay’da Kahramanmaraş merkezli depremlerin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay’da Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı.
Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.