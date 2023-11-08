https://sputniknews.com.tr/20231108/depremden-275-gun-sonra-enkazdan-ceset-cikti--1077215151.html

Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Depremden 275 gün sonra enkazdan ceset çıktı

Hatay’da Kahramanmaraş merkezli depremlerin 275. gününde enkaz altından ceset çıktı. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T22:42+0300

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türkiye

deprem

hatay

enkaz

ceset

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Hatay’da Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde depremde yıkılan bir binanın temelinin kaldırılması için yürütülen çalışmalarda enkazdan ceset çıktı. Yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu düşünülen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.

https://sputniknews.com.tr/20231108/prof-dr-gorurden-marmara-depremi-yorumu-oncu-demek-spekulasyon-yapmak-dogru-degil-1077170368.html

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