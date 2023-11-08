https://sputniknews.com.tr/20231108/prof-dr-gorurden-marmara-depremi-yorumu-oncu-demek-spekulasyon-yapmak-dogru-degil-1077170368.html

Prof. Dr. Görür’den Marmara depremi yorumu: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil

Prof. Dr. Görür’den Marmara depremi yorumu: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde meydana gelen depreme ilişkin, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi.. 08.11.2023, Sputnik Türkiye

2023-11-08T01:03+0300

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2023-11-08T01:03+0300

türkiye

deprem

deprem

marmara denizi

marmara bölgesi

marmara depremi

balıkesir

naci görür

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Saat 23.05'te Balıkesir açıklarında Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Marmara'da birçok ilde hissedildiği de bildirildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremi değerlendirdi.Eski adıyla Twitter olan X üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Görür, şunları yazdı:

https://sputniknews.com.tr/20231107/marmara-denizinde-deprem-1077169203.html

türkiye

marmara denizi

marmara bölgesi

balıkesir

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