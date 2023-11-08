Prof. Dr. Görür’den Marmara depremi yorumu: Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil
© AA / Muhammed Selim Korkutataİstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Çankaya Üniversitesinin Akademik Yıl Açılış Töreninde, "Türkiye'de deprem ve deprem dirençli yerleşim alanları"na ilişkin ders verdi.
© AA / Muhammed Selim Korkutata
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde meydana gelen depreme ilişkin, "Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil" dedi..
Saat 23.05'te Balıkesir açıklarında Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Marmara'da birçok ilde hissedildiği de bildirildi.
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür,, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremi değerlendirdi.
Eski adıyla Twitter olan X üzerinden açıklama yapan Prof. Dr. Görür, şunları yazdı:
“Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu (bknz: Şekiller). Deprem, deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil.”
Arkadaşlar, Marmara’da Harmanlı, Erdek/Balıkesir’de 4,5 deprem oldu (bknz: Şekiller). Deprem deprem beklediğimiz KAF’ın kuzey kolunda olmadı. Aksine Erdek kuzeyinden geçen mormal atım bileşeni olan güney kolu üzerinde oldu. Öncü falan demek, spekülasyon yapmak doğru değil… pic.twitter.com/cmN7aKXUlC— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) November 7, 2023