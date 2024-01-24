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Biden yönetiminden ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 satışının onaylanmasını içeren mektup
Biden yönetiminden ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 satışının onaylanmasını içeren mektup
ABD'de Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanmasını içeren bir mektup gönderdiği belirtildi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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Reuters haber ajansı ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışının onaylanması için Kongre’ye mektup gönderdiğini iddia etti.
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son dakika, f-16, joe biden, türkiye
son dakika, f-16, joe biden, türkiye

Biden yönetiminden ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 satışının onaylanmasını içeren mektup

23:13 24.01.2024 (güncellendi: 23:35 24.01.2024)
© AASOLOTÜRK
SOLOTÜRK - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA
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ABD'de Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanmasını içeren bir mektup gönderdiği belirtildi.
Reuters haber ajansı ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışının onaylanması için Kongre’ye mektup gönderdiğini iddia etti.
General Dynamics F-16 Fighting Falcon askeri uçakları, Yunanistan'ın Atina kentinde - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
DÜNYA
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama
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