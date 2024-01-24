https://sputniknews.com.tr/20240124/biden-yonetimi-kongreye-turkiyeye-f-16-ucagi-satisinin-onaylanmasini-iceren-bir-mektup-gonderdi-1080012351.html
Biden yönetiminden ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 satışının onaylanmasını içeren mektup
Biden yönetiminden ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 satışının onaylanmasını içeren mektup
ABD'de Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanmasını içeren bir mektup gönderdiği belirtildi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T23:13+0300
2024-01-24T23:13+0300
2024-01-24T23:35+0300
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f-16
joe biden
dünya
türkiye
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Reuters haber ajansı ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışının onaylanması için Kongre’ye mektup gönderdiğini iddia etti.
https://sputniknews.com.tr/20240124/abdden-turkiyeye-f-16-aciklamasi--1080010872.html
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son dakika, f-16, joe biden, türkiye
son dakika, f-16, joe biden, türkiye
Biden yönetiminden ABD Kongresi'ne Türkiye'ye F-16 satışının onaylanmasını içeren mektup
23:13 24.01.2024 (güncellendi: 23:35 24.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
ABD'de Joe Biden yönetiminin ABD Kongresi'ne Türkiye'ye 20 milyar dolarlık F-16 uçağı satışının onaylanmasını içeren bir mektup gönderdiği belirtildi.
Reuters haber ajansı ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye 20 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışının onaylanması için Kongre’ye mektup gönderdiğini iddia etti.