https://sputniknews.com.tr/20240124/abdden-turkiyeye-f-16-aciklamasi--1080010872.html
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı, "Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" açıklamasında... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T21:55+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yapıldı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240124/abdden-turkiyeye-f-16-aciklamasi--1080010872.html
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f-16, f-16, abd, abd, abd dışişleri bakanlığı, türkiye
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin açıklama
21:55 24.01.2024 (güncellendi: 22:06 24.01.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı, "Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'ye F-16 satış süreci hakkında açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
" Türkiye parlamentosunun İsveç onayını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak süreç henüz tamamlanmış değil. Macaristan'ın adım atmasını bekliyoruz. Biden yönetimi Türkiye'nin F-16 filosunu modernize etmesini destekliyor. Ancak Kongre'nin süreçte kilit rolü var."