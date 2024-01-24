https://sputniknews.com.tr/20240124/beyaz-saray-abd-il-76-ucagiyla-ilgili-degerlendirme-yapmak-icin-yeterli-bilgiye-sahip-degil-1080011759.html

Beyaz Saray: ABD, İl-76 uçağıyla ilgili değerlendirme yapmak için yeterli bilgiye sahip değil

Beyaz Saray: ABD, İl-76 uçağıyla ilgili değerlendirme yapmak için yeterli bilgiye sahip değil

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, ABD'nin İl-76 uçağıyla ilgili değerlendirme yapmak için yeterli bilgiye sahip... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T22:46+0300

2024-01-24T22:46+0300

2024-01-24T22:47+0300

john kirby

ukrayna krizi

il-76

beyaz saray

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Rusya’nın Belgorod kenti üzerinde düşürülen İl-76 uçağıyla ilgili olarak Rusya veya Ukrayna'nın versiyonunu kabul etmek için yeterli bilgiye sahip olmadığını söyledi.Kirby, “Spekülasyon yapmam sorumsuzluk olur; yapılan açıklamaların doğruluğunu teyit etmeye hazır değilim. Rus tarafı bir şey söylüyor, Ukrayna tarafı başka bir şey. Neler olduğuna dair yorum yapmak için yeterli bilgiye sahip değiliz” dedi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Belgorod bölgesindeki İl-76 vakasına ilişkin gerçekleri tespit ettiğini ve Ukrayna tarafının uçağın nasıl düşürüldüğünü konuşabileceği BM Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanması konusunda ısrar ettiğini söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-il-76-kazasi-ile-ilgili-olarak-bm-guvenlik-konseyinden-acil-toplanti-talep-etti-1080006289.html

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john kirby, il-76, beyaz saray