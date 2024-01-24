https://sputniknews.com.tr/20240124/ata-demirer-3-yil-sonra-sahneye-donuyor-ilk-gosteri-istanbulda-1080011874.html

Ata Demirer 3 yıl sonra sahneye dönüyor: İlk gösteri İstanbul'da

Ata Demirer 3 yıl sonra sahneye dönüyor: İlk gösteri İstanbul'da

Komedyen, oyuncu ve müzisyen Ata Demirer, 3 yıl aranın ardından 'Ata Demirer Gazinosu' adlı gösterisiyle 16 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

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ata demirer

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sahne

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Ata Demirer 3 yıl aradan sonra yeni gösterisiyle sahneye dönecek. Türk sanat müziğinden operaya, türküden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar geniş bir repertuvar ve stand up gösterisiyle sahneye çıkacak Demirer'e, müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik edecek.Ata Demirer, daha önce Tek Kişilik Dev Kadro 1 ve Tek Kişilik Dev Kadro 2 adlı stand up gösterisiyle 16 yıla yakın seyirci karşısına çıkmıştı.Ata Demirer Gazinosu"nun ilk etkinliği 16 Şubat'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilecek. Demirer, ardından 22 Şubat ve 15 Mart'ta Zorlu PSM'de, 20 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde, 1 Nisan'da Zorlu PSM'de, 22 ve 23 Mart'ta ise Ankara Congresium'da sahne alacak.

https://sputniknews.com.tr/20240124/oyuncu-belcim-bilgin-ismini-be-olarak-degistirecegini-acikladi-1079998437.html

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