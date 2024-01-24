https://sputniknews.com.tr/20240124/oyuncu-belcim-bilgin-ismini-be-olarak-degistirecegini-acikladi-1079998437.html

Oyuncu Belçim Bilgin ismini 'Be' olarak değiştirmek istediğini açıkladı

Oyuncu Belçim Bilgin ismini 'Be' olarak değiştirmek istediğini açıkladı

Oyuncu Belçim Bilgin, ismini değiştireceğini ve 'Be' yapacağını açıkladı. Bilgin, "Bana artık 'bi' diyecekler" dedi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T17:03+0300

2024-01-24T17:03+0300

2024-01-24T17:03+0300

yaşam

isim değişikliği

belçim bilgin

oyuncu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079998009_33:0:662:354_1920x0_80_0_0_8833215cccef7bc1608464984b9294ae.jpg

Belçim Bilgin, NTV'de konuk olduğu Bambaşka Sohbetler programında ismini değiştireceğini açıkladı.İsminin “BE” olacağını söyleyen oyuncu, “Artık bana ‘Merhaba Bi’ diyecekler” bence isimlerimizin bir önemi yok, bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik. Yoksa ismime çok aşığım' ifadelerini kullandı.Oyuncu sözlerini, "Yabancı ülkelerde ismim telaffuz edilirken karışıyor, daha basit olsun. 'Oralarda zaman kaybetmeyelim' diye düşündüm" şeklinde sürdürdü.

https://sputniknews.com.tr/20231103/aymden-isim-degisikligi-karari-1077025556.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isim değişikliği, belçim bilgin, oyuncu