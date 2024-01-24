https://sputniknews.com.tr/20240124/oyuncu-belcim-bilgin-ismini-be-olarak-degistirecegini-acikladi-1079998437.html
Oyuncu Belçim Bilgin ismini 'Be' olarak değiştirmek istediğini açıkladı
Oyuncu Belçim Bilgin ismini 'Be' olarak değiştirmek istediğini açıkladı
Oyuncu Belçim Bilgin, ismini değiştireceğini ve 'Be' yapacağını açıkladı. Bilgin, "Bana artık 'bi' diyecekler" dedi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T17:03+0300
2024-01-24T17:03+0300
2024-01-24T17:03+0300
yaşam
isim değişikliği
belçim bilgin
oyuncu
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Belçim Bilgin, NTV'de konuk olduğu Bambaşka Sohbetler programında ismini değiştireceğini açıkladı.İsminin “BE” olacağını söyleyen oyuncu, “Artık bana ‘Merhaba Bi’ diyecekler” bence isimlerimizin bir önemi yok, bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik. Yoksa ismime çok aşığım' ifadelerini kullandı.Oyuncu sözlerini, "Yabancı ülkelerde ismim telaffuz edilirken karışıyor, daha basit olsun. 'Oralarda zaman kaybetmeyelim' diye düşündüm" şeklinde sürdürdü.
https://sputniknews.com.tr/20231103/aymden-isim-degisikligi-karari-1077025556.html
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isim değişikliği, belçim bilgin, oyuncu
isim değişikliği, belçim bilgin, oyuncu
Oyuncu Belçim Bilgin ismini 'Be' olarak değiştirmek istediğini açıkladı
Oyuncu Belçim Bilgin, ismini değiştireceğini ve 'Be' yapacağını açıkladı. Bilgin, "Bana artık 'bi' diyecekler" dedi.
Belçim Bilgin, NTV'de konuk olduğu Bambaşka Sohbetler programında ismini değiştireceğini açıkladı.
İsminin “BE” olacağını söyleyen oyuncu, “Artık bana ‘Merhaba Bi’ diyecekler” bence isimlerimizin bir önemi yok, bize konulan isimlerin ötesinde acaba neydik. Yoksa ismime çok aşığım' ifadelerini kullandı.
Oyuncu sözlerini, "Yabancı ülkelerde ismim telaffuz edilirken karışıyor, daha basit olsun. 'Oralarda zaman kaybetmeyelim' diye düşündüm" şeklinde sürdürdü.