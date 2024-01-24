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https://sputniknews.com.tr/20240124/akaryakita-zam-geldi-fiyatlar-yukselmeye-devam-edecek-mi-1079972603.html
Akaryakıta dev zam geldi: Fiyatlar yükselmeye devam edecek mi?
Akaryakıta dev zam geldi: Fiyatlar yükselmeye devam edecek mi?
Benzin-Motorin-LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T06:55+0300
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Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geldi. Geçen hafta da hafta LPG'ye ve Motorine zam gelmişti. Benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruşluk dev zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 38.34 TL'ye Ankara'da 38.97 TL'ye ve İzmir'de 39.20 TL'ye yükseldi.Motorine zam gelecek mi?Motorin grubundaysa yakın zamanda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmese de uzmanlar, Kızıldeniz'de yaşanan krizin fiyatları etkilemeye devam edeceği uyarısında bulunuyor.Fiyatlar neden yükseliyor?Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, dünya üzerinde ciddi bir tedarik sorunu yaşanabileceğine ve bunun petrol fiyatlarına yansıyabileceğine dair uzmanların yorumları da gerçekleşiyor.Kaliforniya merkezli çok uluslu enerji şirketi Chevron’un CEO’su Michael Wirth, “Kızıldeniz'deki kriz, petrol akışına yönelik ciddi riskler oluşturuyor ve gerginliklerin Ortadoğu'da büyük bir arz kesintisine yol açması halinde fiyatlar hızla değişebilir. Bu çok ciddi bir durum ve daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor. ABD ham petrolünün varil başına 73 doların altında işlem görmesine şaşırıyorum çünkü riskler oldukça gerçek. Dünyadaki petrolün büyük bir kısmı bu bölgeden akıyor ve kesilmesi durumunda işlerin çok hızlı değiştiğini görebilirsiniz. 18 küresel lojistik şirketi, gemilerini Kızıldeniz’den çekti, güzergahın uzamasına rağmen Ümit Burnu’na yönlendirdi" ifadelerini kullandı.Motorin fiyatlarıİstanbul Avrupa Motorin litre fiyatı 40,26İstanbul Anadolu Motorin litre fiyatı 40,19Ankara Motorin litre fiyatı 40,96İzmir Motorin litre fiyatı 41,16LPG fiyatlarıİstanbul Avrupa LPG fiyatı 20,28 TLİstabul Anadolu LPG fiyatı 19,76 TLAnkara LPG fiyatı 20,15 TLİzmir LPG fiyatı 19,87 TL
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Akaryakıta dev zam geldi: Fiyatlar yükselmeye devam edecek mi?

06:55 24.01.2024 (güncellendi: 06:56 24.01.2024)
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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Benzin-Motorin-LPG fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1.46 lira zam geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geldi. Geçen hafta da hafta LPG'ye ve Motorine zam gelmişti. Benzinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruşluk dev zam sonrası litre fiyatı İstanbul'da 38.34 TL'ye Ankara'da 38.97 TL'ye ve İzmir'de 39.20 TL'ye yükseldi.

Motorine zam gelecek mi?

Motorin grubundaysa yakın zamanda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmese de uzmanlar, Kızıldeniz'de yaşanan krizin fiyatları etkilemeye devam edeceği uyarısında bulunuyor.

Fiyatlar neden yükseliyor?

Yemen’deki İran destekli Husilerin ticari gemilere yönelik saldırıları devam ederken, dünya üzerinde ciddi bir tedarik sorunu yaşanabileceğine ve bunun petrol fiyatlarına yansıyabileceğine dair uzmanların yorumları da gerçekleşiyor.
Kaliforniya merkezli çok uluslu enerji şirketi Chevron’un CEO’su Michael Wirth, “Kızıldeniz'deki kriz, petrol akışına yönelik ciddi riskler oluşturuyor ve gerginliklerin Ortadoğu'da büyük bir arz kesintisine yol açması halinde fiyatlar hızla değişebilir. Bu çok ciddi bir durum ve daha da kötüye gidiyor gibi görünüyor. ABD ham petrolünün varil başına 73 doların altında işlem görmesine şaşırıyorum çünkü riskler oldukça gerçek. Dünyadaki petrolün büyük bir kısmı bu bölgeden akıyor ve kesilmesi durumunda işlerin çok hızlı değiştiğini görebilirsiniz. 18 küresel lojistik şirketi, gemilerini Kızıldeniz’den çekti, güzergahın uzamasına rağmen Ümit Burnu’na yönlendirdi" ifadelerini kullandı.

Motorin fiyatları

İstanbul Avrupa Motorin litre fiyatı 40,26
İstanbul Anadolu Motorin litre fiyatı 40,19
Ankara Motorin litre fiyatı 40,96
İzmir Motorin litre fiyatı 41,16

LPG fiyatları

İstanbul Avrupa LPG fiyatı 20,28 TL
İstabul Anadolu LPG fiyatı 19,76 TL
Ankara LPG fiyatı 20,15 TL
İzmir LPG fiyatı 19,87 TL
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