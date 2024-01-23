https://sputniknews.com.tr/20240123/bddkdan-banka-hesaplari-ve-krediler-icin-yeni-karar-talep-olmadan-acilamayacak-1079941741.html
BDDK'dan banka hesapları ve krediler için yeni karar: 'Talep olmadan açılamayacak'
BDDK'dan banka hesapları ve krediler için yeni karar: 'Talep olmadan açılamayacak'
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:55+0300
2024-01-23T10:55+0300
2024-01-23T10:56+0300
ekonomi
kredi
kredi kartı
banka
banka hesabı
banka dolandırıcılığı
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
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BDDK'nin söz konusu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.Kararda, kişilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanıtlanabilir onay veya talep olmadan kişiler adına kredili dahil herhangi bir hesap açılamayacağı, hesap limit artışı ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacağı belirtildiAyrıca, zamanaşımına uğrayan hesaplar için asgari limit tutarı olan 250 liranın Fonun görüşü alınarak değiştirilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna yetki verildiği duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20240115/uzmanlar-uyardi-kredi-karti-kullanirken-bu-3-hatayi-yapmayin-1079648311.html
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kredi, kredi kartı, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
kredi, kredi kartı, banka, banka hesabı, banka dolandırıcılığı, bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
BDDK'dan banka hesapları ve krediler için yeni karar: 'Talep olmadan açılamayacak'
10:55 23.01.2024 (güncellendi: 10:56 23.01.2024)
Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği"nde değişikliğe gitti.
BDDK'nin söz konusu kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.
Kararda, kişilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kanıtlanabilir onay veya talep olmadan kişiler adına kredili dahil herhangi bir hesap açılamayacağı, hesap limit artışı ve kredili hesaptan herhangi bir tahsilat yapılamayacağı belirtildi
Ayrıca, zamanaşımına uğrayan hesaplar için asgari limit tutarı olan 250 liranın Fonun görüşü alınarak değiştirilebilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna yetki verildiği duyuruldu.