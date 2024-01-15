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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240115/uzmanlar-uyardi-kredi-karti-kullanirken-bu-3-hatayi-yapmayin-1079648311.html
Uzmanlar uyardı: Kredi kartı kullanırken bu 3 hatayı yapmayın
Uzmanlar uyardı: Kredi kartı kullanırken bu 3 hatayı yapmayın
Kredi kartlarının hatalı kullanımı geri dönülmesi zor bireysel finans risklerini beraberinde getirebilir. Ancak uzmanlara göre kullanımdaki bazı küçük... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-15T08:22+0300
2024-01-15T08:22+0300
ekonomi
kredi kartı
kredi kartı limiti
kredi kartı dolandırıcılığı
kredi kartı aidatı
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Doğru kullanıldığı takdirde kredi kartlarını sevmek için çok fazla sebep var. Sırf kredi kartı kullanarak satın aldığınız şeyler sayesinde ödüllendirilebilirsiniz veya kartınızı sorumlu bir şekilde kullandığınızda iyi bir kredi puanı oluşturabilirsiniz. Bu kredi puanı daha sonraki süreçte mortgage veya otomobil kredisi gibi pahalı kredileri sizin için daha az maliyetli hale getirebilir.Ancak ne yazık ki herkes kredi kartlarını kendilerine yardımcı olacak biçimde kullanmıyor. The Ascend’in haberinde tüketicilere pahalıya mal olabilecek bazı yaygın kredi kartı yanlış kullanımları aktarılıyor. Üstelik habere göre kullanıcıların birkaç basit kullanım değişikliğiyle bu hatalardan sonsuza dek uzak kalabilir.1. Son ödeme tarihini kaçırmakÖdeme kaçırma veya ödeme yapmama kredi kartı kullanımında yapılabilecek en büyük hatadır. 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen akdi faiz oranı diğer bir deyişle alışveriş ve nakit çekim faizi aylık yüzde 3.66, gecikme faiz oranı ise aylık %3,96'dır. Ancak ödeme yapmamanın tek sonucu Faiz ödemek de değildi. Zira daha önce yüksek bir kredi puanı olan bir kişi kredi puanındaki düşüş nedeniyle bankaların çeşitli kredi imkanlarından faydalanamayabilir.2. Kredi kartı limitini sonuna kadar kullanmakKredi kartları limitlerine yaklaşmak veya maksimum limite ulaşmak da yanlış bir kullanım biçimidir. Zira kredi kartlarında limiti görmek hem kredi puanını düşürür hem de kredi kartını kullanıma kapatır. Söz konusu kullanım hatası aynı anda hem kredi kartlarının sağlayacağı ödüllerden faydalanamamak hem de gerçekten ihtiyacınız olduğunda kredi kartınızı kullanamamak anlamına gelir.Uzmanlar kredi puanınıza yardımcı olmak için mevcut limitinizin yüzde 30’unu veya daha azını düzenli olarak kullanmayı öneriyor. Ancak bu orandan daha fazla bir harcama yapmanız gerekse dahi kartınızın limitine yaklaşmadığınıza veya limiti aşmadığınıza emin olmanız gerekiyor.Bunun için kredi kartı hesabınızı düzenli olarak internet üzerinden takip edebilir ve mümkünse kart şirketinizden kredi kartı limitinizi artırmasını isteyebilirsiniz. Bankalar genellikle iyi müşterilerinin kredi kartı limitlerini sıkı bir kredi kontrolü olmadan artırabiliyor.Kredi kartı limitinizi artırmanız halinde kredi kullanım oranınızı en iyi kredi puanı için gerekli olan yüzde 30 eşiğinde tutmanız daha kolay olabilir. Örneğin 10 bin tl bakiyesi olan 20 bin tl limiti olan bir kullanıcı varsayalım. Bu kullanıcının sahip olduğu yüzde 50’lik bir kredi kartı kullanım oranı kredi puanına zarar verebilir. Ancak kullanıcı bankasından kredi kartı limitini artırmasını isterse ve banka kart limitini ikiye katlayarak 40 bin TL’ye çıkarırsa kullanıcının aynı harcama seviyesinde kalması halinde kredi kullanım oranı yalnızca yüzde 25 olacaktır.3. Yüksek faiz oranları ödemekKredi kartı azami faiz oranları Merkez Bankası tarafından belirlense de bankalar kartlar için birbirlerinden farklı faiz oranları belirleyebilir. Kartlarında bakiye taşıyan müşterilerinse borçları için en düşük faizi ödemesi en ideal olandır.Borçlarını zamanında ödeyememe konusunda endişesi olan kullanıcılarınsa bankalarıyla veya farklı kredi kuruluşlarıyla irtibata geçerek yeni ödeme yöntemleri oluşturmaları gerekebilir. Bu sayede kullanıcılar yüksek finansman ücretlerine maruz kalmadan ödeme yapmak için zaman kazanabilir.Yine de kullanıcılar için en iyi seçenek fatura döngüsünde faiz ödemek zorunda kalmadan borçlarının tamamını ödemek veya geri ödeyebileceğinden daha fazla borcu talep etmemektir.Söz konusu hatalardan kaçınarak kredi kartı kullanmak maliyetli finansman ücretlerine maruz kalmanızı ve kredi puanınızda düşüş görmenizi engeller. Bu sayede kredi kartlarının sağladığı avantajlardan gönül rahatlığıyla faydalanabilir ve bireysel mali durumunuzu daha iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz.
https://sputniknews.com.tr/20240115/ozgur-demirtastan-2024-uyarisi-ekonomide-turkiyeyi-neler-bekliyor-1079648078.html
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kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı dolandırıcılığı, kredi kartı aidatı
kredi kartı, kredi kartı limiti, kredi kartı dolandırıcılığı, kredi kartı aidatı

Uzmanlar uyardı: Kredi kartı kullanırken bu 3 hatayı yapmayın

08:22 15.01.2024
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© AA
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Kredi kartlarının hatalı kullanımı geri dönülmesi zor bireysel finans risklerini beraberinde getirebilir. Ancak uzmanlara göre kullanımdaki bazı küçük değişikliklerle bu risklerle hiçbir zaman karşılaşmamak mümkün.
Doğru kullanıldığı takdirde kredi kartlarını sevmek için çok fazla sebep var. Sırf kredi kartı kullanarak satın aldığınız şeyler sayesinde ödüllendirilebilirsiniz veya kartınızı sorumlu bir şekilde kullandığınızda iyi bir kredi puanı oluşturabilirsiniz. Bu kredi puanı daha sonraki süreçte mortgage veya otomobil kredisi gibi pahalı kredileri sizin için daha az maliyetli hale getirebilir.
Ancak ne yazık ki herkes kredi kartlarını kendilerine yardımcı olacak biçimde kullanmıyor. The Ascend’in haberinde tüketicilere pahalıya mal olabilecek bazı yaygın kredi kartı yanlış kullanımları aktarılıyor. Üstelik habere göre kullanıcıların birkaç basit kullanım değişikliğiyle bu hatalardan sonsuza dek uzak kalabilir.

1. Son ödeme tarihini kaçırmak

Ödeme kaçırma veya ödeme yapmama kredi kartı kullanımında yapılabilecek en büyük hatadır. 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen akdi faiz oranı diğer bir deyişle alışveriş ve nakit çekim faizi aylık yüzde 3.66, gecikme faiz oranı ise aylık %3,96'dır. Ancak ödeme yapmamanın tek sonucu Faiz ödemek de değildi. Zira daha önce yüksek bir kredi puanı olan bir kişi kredi puanındaki düşüş nedeniyle bankaların çeşitli kredi imkanlarından faydalanamayabilir.

2. Kredi kartı limitini sonuna kadar kullanmak

Kredi kartları limitlerine yaklaşmak veya maksimum limite ulaşmak da yanlış bir kullanım biçimidir. Zira kredi kartlarında limiti görmek hem kredi puanını düşürür hem de kredi kartını kullanıma kapatır. Söz konusu kullanım hatası aynı anda hem kredi kartlarının sağlayacağı ödüllerden faydalanamamak hem de gerçekten ihtiyacınız olduğunda kredi kartınızı kullanamamak anlamına gelir.
Uzmanlar kredi puanınıza yardımcı olmak için mevcut limitinizin yüzde 30’unu veya daha azını düzenli olarak kullanmayı öneriyor. Ancak bu orandan daha fazla bir harcama yapmanız gerekse dahi kartınızın limitine yaklaşmadığınıza veya limiti aşmadığınıza emin olmanız gerekiyor.
Bunun için kredi kartı hesabınızı düzenli olarak internet üzerinden takip edebilir ve mümkünse kart şirketinizden kredi kartı limitinizi artırmasını isteyebilirsiniz. Bankalar genellikle iyi müşterilerinin kredi kartı limitlerini sıkı bir kredi kontrolü olmadan artırabiliyor.
Kredi kartı limitinizi artırmanız halinde kredi kullanım oranınızı en iyi kredi puanı için gerekli olan yüzde 30 eşiğinde tutmanız daha kolay olabilir. Örneğin 10 bin tl bakiyesi olan 20 bin tl limiti olan bir kullanıcı varsayalım. Bu kullanıcının sahip olduğu yüzde 50’lik bir kredi kartı kullanım oranı kredi puanına zarar verebilir. Ancak kullanıcı bankasından kredi kartı limitini artırmasını isterse ve banka kart limitini ikiye katlayarak 40 bin TL’ye çıkarırsa kullanıcının aynı harcama seviyesinde kalması halinde kredi kullanım oranı yalnızca yüzde 25 olacaktır.

3. Yüksek faiz oranları ödemek

Kredi kartı azami faiz oranları Merkez Bankası tarafından belirlense de bankalar kartlar için birbirlerinden farklı faiz oranları belirleyebilir. Kartlarında bakiye taşıyan müşterilerinse borçları için en düşük faizi ödemesi en ideal olandır.
Borçlarını zamanında ödeyememe konusunda endişesi olan kullanıcılarınsa bankalarıyla veya farklı kredi kuruluşlarıyla irtibata geçerek yeni ödeme yöntemleri oluşturmaları gerekebilir. Bu sayede kullanıcılar yüksek finansman ücretlerine maruz kalmadan ödeme yapmak için zaman kazanabilir.
Yine de kullanıcılar için en iyi seçenek fatura döngüsünde faiz ödemek zorunda kalmadan borçlarının tamamını ödemek veya geri ödeyebileceğinden daha fazla borcu talep etmemektir.
Söz konusu hatalardan kaçınarak kredi kartı kullanmak maliyetli finansman ücretlerine maruz kalmanızı ve kredi puanınızda düşüş görmenizi engeller. Bu sayede kredi kartlarının sağladığı avantajlardan gönül rahatlığıyla faydalanabilir ve bireysel mali durumunuzu daha iyi bir noktaya taşıyabilirsiniz.
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