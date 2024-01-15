Özgür Demirtaş’tan '2024' uyarısı: Ekonomide Türkiye'yi neler bekliyor?

Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.



🟥 İşsizlik Artacak. Bazı insanlar işlerini Kaybedecek.

🟥 Zombi Şirketler Batacak.

🟥 Kredi daha da zor bulunacak.

🟥 Ucuz Paraya alışanlar Ağlayacak.



ama eğer benim yıllardır…