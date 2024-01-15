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Özgür Demirtaş’tan '2024' uyarısı: Ekonomide Türkiye'yi neler bekliyor?
Özgür Demirtaş’tan '2024' uyarısı: Ekonomide Türkiye'yi neler bekliyor?
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2024 ve 2025 yılı için Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli... 15.01.2024, Sputnik Türkiye
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından 2024 için "Zorlu bir yıl olacak" değerlendirmesini yaptı. Demirtaş, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin 2024 ve 2025 yılları öngörülerini paylaştı.İşsizliğin artacağına, zombi şirketlerin batacağına, kredi bulmanın zorlaşacağına dikkat çeken Prof. Dr. Demirtaş, yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse, 2025 yılı için ümitvar olduğunu aktardı.Özgür Demirtaş yapısal reformların yapılmaması halinde ise "acı reçete"nin devam edeceğini ifade etti.Prof Dr. Özgür Demirtaş madde madde şu şekilde sıraladı:
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özgür demirtaş, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik veriler, ekonomik büyüme, 2024, tahmin
özgür demirtaş, ekonomi, ekonomik kriz, ekonomik veriler, ekonomik büyüme, 2024, tahmin

Özgür Demirtaş’tan '2024' uyarısı: Ekonomide Türkiye'yi neler bekliyor?

07:57 15.01.2024 (güncellendi: 08:00 15.01.2024)
© Fotoğraf : TwitterÖzgür Demirtaş
Özgür Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, 2024 ve 2025 yılı için Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılının Türkiye için ekonomik olarak zorlu geçeceğini söyleyen Demirtaş, madde madde açıkladı.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından 2024 için "Zorlu bir yıl olacak" değerlendirmesini yaptı. Demirtaş, 14 Ocak'ta sosyal medya hesabından Türkiye ekonomisine ilişkin 2024 ve 2025 yılları öngörülerini paylaştı.
İşsizliğin artacağına, zombi şirketlerin batacağına, kredi bulmanın zorlaşacağına dikkat çeken Prof. Dr. Demirtaş, yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse, 2025 yılı için ümitvar olduğunu aktardı.
Özgür Demirtaş yapısal reformların yapılmaması halinde ise "acı reçete"nin devam edeceğini ifade etti.
Prof Dr. Özgür Demirtaş madde madde şu şekilde sıraladı:
Ekonomik olarak ülkece çok zorlu bir yıla giriyoruz. Ama iyi haberim de var. Sonuna kadar okuyun.
İşsizlik artacak. Bazı insanlar işlerini kaybedecek.
Zombi şirketler batacak.
Kredi daha da zor bulunacak.
Ucuz paraya alışanlar ağlayacak.
Ama eğer benim yıllardır söylediğim yapısal reformlar yapılır ve doğru para politikasına devam edilirse yılın ikinci yarısı hafif kıpırdanma başlayacak ve 2025 yılı daha iyi olacak.
Yok eğer yapısal reformlar yapılmaz veya yarıda kesilirse acı devam edecek
Hadi yapabiliriz. Ben Türkiye'ye inanıyorum. Lütfen bu sefer bari doğrusunu yapalım
Memur ve emekli zam - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2024
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