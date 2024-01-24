https://sputniknews.com.tr/20240124/abdden-tbmmnin-isvecin-natoya-girisini-onaylamasina-iliskin-aciklama-1079970276.html

ABD'den TBMM'nin İsveç'in NATO'ya girişini onaylamasına ilişkin açıklama

ABD'den TBMM'nin İsveç'in NATO'ya girişini onaylamasına ilişkin açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz"... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T01:27+0300

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamasına dair X'teki hesabından paylaşımda bulundu.Sullivan, açıklamasında, "Türk Parlamentosunun İsveç'in NATO'ya giriş başvurusunu onaylayan oylamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, Başkan Biden için önemli bir öncelikti" ifadelerini kullandı.Jake Sullivan, İsveç'in güçlü ve kapasitesi yüksek bir savunma ortağı olarak katılımıyla NATO'nun daha güçlü hale geleceğini, İttifak'ın daha güvenli olacağını ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240123/isvecin-natoya-katilimina-onay-veren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1079967374.html

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