ABD'de Boeing tipi bir uçaktan yine parça koptu

Türkiye
SON DAKİKA | Akşener duyurdu: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsveç'in NATO üyeliği Meclis'te: Onaylanacak mı?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240124/abdde-boeing-tipi-bir-ucaktan-yine-parca-koptu-1079980786.html
ABD'de Boeing tipi bir uçaktan yine parça koptu
ABD'de Boeing tipi bir uçaktan yine parça koptu
ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing marka bir uçağın uçuş esnasında gövdesinde bir parçanın düşmesinin yankıları sürerken bu kez Delta Hava Yollarına ait... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T10:55+0300
2024-01-24T10:55+0300
dünya
uçak
boeing
kapı
arıza
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079388494_153:0:3774:2037_1920x0_80_0_0_fb4382349325c656156b14833d5ee9cf.jpg
ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing marka bir uçağın uçuş esnasında gövdesinde bir parçanın düşmesinin yankıları sürerken, bu kez Delta Hava Yollarına ait aynı marka bir uçağın burun tekerleği, Atlanta'da kalkış esnasında düştü.ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan Kolombiya'nın başkenti Bogota için kalkış yapan Boeing 757 tipi uçağın burun tekerleği bir anda çıktı.Burun tekerinin yakınlardaki bir tepeye düşmesinin ardından 170'ten fazla yolcu taşıyan uçak, acil iniş yaptı ve olayda yaralanan olmadı.Yolcular başka bir uçakla yolculuklarına devam ederken, Boeing olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.FAA ise olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.Alaska Hava Yolları Boeing Max 9 uçaklarında birçok gevşek cıvata tespit ettiÖte yandan, Alaska Hava Yolları, filosundaki Boeing Max 9 tipi uçağın, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçasını kaybetmesi nedeniyle başlattığı incelemeye ilişkin detayları paylaştı.Alaska Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Ben Minicucci, NBC kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu olaya ilişkin, "Hayal kırıklığının ötesinde bir şey yaşıyorum. Kızgınım. Bunlar Alaska Hava Yolları'nın, misafirlerimizin ve insanlarımızın başına geldi." ifadelerini kullandı.Minucci, filolarındaki Boeing Max 9 uçakları üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu birçok gevşek cıvata bulduklarını kaydetti.Uçağın gövdesinden parça kopmasıABD'de Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240109/ucustan-cekilen-boeing-737-max-9-tipi-ucaklara-iliskin-yeni-tespit-civatalari-gevsemis-1079463985.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/06/1079388494_605:0:3321:2037_1920x0_80_0_0_95d63a605c14381f99290a54232a2e9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uçak, boeing, kapı, arıza, abd
uçak, boeing, kapı, arıza, abd

ABD'de Boeing tipi bir uçaktan yine parça koptu

10:55 24.01.2024
© AP Photo / Ted S. WarrenBoeing 737 MAX 9
Boeing 737 MAX 9 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Ted S. Warren
Abone ol
ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing marka bir uçağın uçuş esnasında gövdesinde bir parçanın düşmesinin yankıları sürerken bu kez Delta Hava Yollarına ait aynı marka bir uçağın burun tekerleği kalkış esnasında düştü.
ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing marka bir uçağın uçuş esnasında gövdesinde bir parçanın düşmesinin yankıları sürerken, bu kez Delta Hava Yollarına ait aynı marka bir uçağın burun tekerleği, Atlanta'da kalkış esnasında düştü.
ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan Kolombiya'nın başkenti Bogota için kalkış yapan Boeing 757 tipi uçağın burun tekerleği bir anda çıktı.
Burun tekerinin yakınlardaki bir tepeye düşmesinin ardından 170'ten fazla yolcu taşıyan uçak, acil iniş yaptı ve olayda yaralanan olmadı.
Yolcular başka bir uçakla yolculuklarına devam ederken, Boeing olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
FAA ise olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

Alaska Hava Yolları Boeing Max 9 uçaklarında birçok gevşek cıvata tespit etti

Öte yandan, Alaska Hava Yolları, filosundaki Boeing Max 9 tipi uçağın, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçasını kaybetmesi nedeniyle başlattığı incelemeye ilişkin detayları paylaştı.
Alaska Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Ben Minicucci, NBC kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu olaya ilişkin, "Hayal kırıklığının ötesinde bir şey yaşıyorum. Kızgınım. Bunlar Alaska Hava Yolları'nın, misafirlerimizin ve insanlarımızın başına geldi." ifadelerini kullandı.
Minucci, filolarındaki Boeing Max 9 uçakları üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu birçok gevşek cıvata bulduklarını kaydetti.

Uçağın gövdesinden parça kopması

ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.
Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.
Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.
Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.
FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.
Boeing 737 MAX 9 - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
DÜNYA
Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara ilişkin yeni tespit: Cıvataları gevşemiş
9 Ocak, 12:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала