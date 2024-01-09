https://sputniknews.com.tr/20240109/ucustan-cekilen-boeing-737-max-9-tipi-ucaklara-iliskin-yeni-tespit-civatalari-gevsemis-1079463985.html
Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara ilişkin yeni tespit: Cıvataları gevşemiş
Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara ilişkin yeni tespit: Cıvataları gevşemiş
United Havayolları, Boeing 737-MAX 9’lara cumartesi gününden bu yana yapılan denetimlerde uçaktaki panellerde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğinin... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T12:48+0300
2024-01-09T12:48+0300
2024-01-09T12:48+0300
dünya
boeing
boeing 737 max
boeing 737 max 9
thy
united hava yolları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079463647_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_140662c873441cc53b4d7731653f9233.jpg
ABD’de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağının acil çıkış kapısı patlamış, yolcu uçağının kopan parçası bir evin bahçesinde bulunmuştu. Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağında yaşananların ardından Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklar sıkı denetimden geçiyor. Cıvataları gevşemişCuma günü yaşanan olayın ardından denetimlere başlayan United Havayolları, Boeing 737 Max 9’lara yapılan denetimlerde uçağın panellerinde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğini ve daha fazla sıkılması gerektiğinin tespit edildiğini bildirdi. Havayolu açıklamasında, yolcu uçağının yeniden hizmet vermeden önce montaj sorunlarının çözüleceğini bildirdi.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 171 söz konusu tip yolcu uçağının yere indirildiğini açıklamıştı.THY de geri çektiTHY de filosunda bulunan 5 adet Boeing 737-MAX 9 tipi uçağı seferden çekme kararı almıştı.THY filosunda bulunan bu tipteki 5 uçaktan 2'si İran'da kalırken, 3 uçak ise İstanbul Havalimanı'na indirildi.
https://sputniknews.com.tr/20240108/thyden-5-boeing-737-max-9-karari-1079425380.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/09/1079463647_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce09e4a97328a91ec6554f5955a5bb81.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
boeing, boeing 737 max, boeing 737 max 9, thy, united hava yolları
boeing, boeing 737 max, boeing 737 max 9, thy, united hava yolları
Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara ilişkin yeni tespit: Cıvataları gevşemiş
United Havayolları, Boeing 737-MAX 9’lara cumartesi gününden bu yana yapılan denetimlerde uçaktaki panellerde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğinin tespit edildiğini duyurdu.
ABD’de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağının acil çıkış kapısı patlamış, yolcu uçağının kopan parçası bir evin bahçesinde bulunmuştu. Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağında yaşananların ardından Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklar sıkı denetimden geçiyor.
Cuma günü yaşanan olayın ardından denetimlere başlayan United Havayolları, Boeing 737 Max 9’lara yapılan denetimlerde uçağın panellerinde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğini ve daha fazla sıkılması gerektiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Havayolu açıklamasında, yolcu uçağının yeniden hizmet vermeden önce montaj sorunlarının çözüleceğini bildirdi.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 171 söz konusu tip yolcu uçağının yere indirildiğini açıklamıştı.
THY de filosunda bulunan 5 adet Boeing 737-MAX 9 tipi uçağı seferden çekme kararı almıştı.
THY filosunda bulunan bu tipteki 5 uçaktan 2'si İran'da kalırken, 3 uçak ise İstanbul Havalimanı'na indirildi.