https://sputniknews.com.tr/20240109/ucustan-cekilen-boeing-737-max-9-tipi-ucaklara-iliskin-yeni-tespit-civatalari-gevsemis-1079463985.html

Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara ilişkin yeni tespit: Cıvataları gevşemiş

Uçuştan çekilen Boeing 737 MAX 9 tipi uçaklara ilişkin yeni tespit: Cıvataları gevşemiş

United Havayolları, Boeing 737-MAX 9’lara cumartesi gününden bu yana yapılan denetimlerde uçaktaki panellerde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğinin... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T12:48+0300

2024-01-09T12:48+0300

2024-01-09T12:48+0300

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united hava yolları

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ABD’de Portland-Ontario seferini gerçekleştiren Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-MAX 9 tipi yolcu uçağının acil çıkış kapısı patlamış, yolcu uçağının kopan parçası bir evin bahçesinde bulunmuştu. Alaska Havayolları’na ait yolcu uçağında yaşananların ardından Boeing 737-MAX 9 tipi uçaklar sıkı denetimden geçiyor. Cıvataları gevşemişCuma günü yaşanan olayın ardından denetimlere başlayan United Havayolları, Boeing 737 Max 9’lara yapılan denetimlerde uçağın panellerinde ve kapılarında bazı cıvataların gevşediğini ve daha fazla sıkılması gerektiğinin tespit edildiğini bildirdi. Havayolu açıklamasında, yolcu uçağının yeniden hizmet vermeden önce montaj sorunlarının çözüleceğini bildirdi.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 171 söz konusu tip yolcu uçağının yere indirildiğini açıklamıştı.THY de geri çektiTHY de filosunda bulunan 5 adet Boeing 737-MAX 9 tipi uçağı seferden çekme kararı almıştı.THY filosunda bulunan bu tipteki 5 uçaktan 2'si İran'da kalırken, 3 uçak ise İstanbul Havalimanı'na indirildi.

https://sputniknews.com.tr/20240108/thyden-5-boeing-737-max-9-karari-1079425380.html

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