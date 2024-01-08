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THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı
Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın kalkışının sırasında acil çıkış kapısının kopmasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA)... 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T13:57+0300
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Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının kalkıştan hemen sonra acil çıkış kapısının kopmasının ardından Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) Boeing tipi 171 uçağın yere indirilmesi talimatını vermişti.FAA'nın kararının ardından açıklama yapan Boeing, güvenliğin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı ve etkilenen uçaklarla aynı konfigürasyona sahip 737-9 uçaklarının derhal denetlenmesi gerekliliğini ifade etti.THY'nin iki uçağı İran'daTürk Hava Yolları (THY) ise filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın seferden çekildiğini duyurdu.THY'nin aldığı seferden çekme kararının ardından İran'da bulunan 2 Boeing 737 MAX 9 uçağın durumu belirsizliğini koruyor.THY, İran'da kalan uçakların Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği konusunda bir açıklama yapmazken 5 uçağın seferden çekilmesinin uçuşları olumsuz yönde etkileyeceği tahmin ediliyor.Zarar edebilir2018 yılında Boeing 737 Max 8 tipi uçakların seferden çekilmesi havayolu şirketlerinin büyük zarar etmesine neden olmuştu.Aylarca yerde kalan uçaklar nedeniyle tüm dünyada hava yolu şirketleri yüzlerce milyon dolar zarar etmişti. Bu zararların bir kısmını uçakların imalatçı firması Boeing karşılamıştı. Boeing 737 MAX 9 uçaklarının yere indirilmesi nedeniyle THY'nin bazı seferlerinin aksayabileceği konuşulurken uçakların seferden çekilmesinin getireceği zararı nasıl telafi edeceği henüz belli değil.
https://sputniknews.com.tr/20240107/thy-boeing-737-max-9-tipi-ucaklari-operasyondan-cekti-1079391015.html
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boeing, boeing 737, boeing 737 max, thy, arıza

THY'den 5 Boeing 737 MAX 9 kararı

13:57 08.01.2024
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2024
© AA
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Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağın kalkışının sırasında acil çıkış kapısının kopmasının ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) benzer konfigürasyona sahip 171 hava aracını geçici olarak uçuşa yasakladığını duyurdu. THY de filosunda bulunan 5 Boeing 737 MAX 9 tipi hava aracını uçuştan çektiğini açıkladı.
Alaska Havayolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi uçağının kalkıştan hemen sonra acil çıkış kapısının kopmasının ardından Amerikan Federal Havacılık İdaresi (FAA) Boeing tipi 171 uçağın yere indirilmesi talimatını vermişti.

FAA'nın kararının ardından açıklama yapan Boeing, güvenliğin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı ve etkilenen uçaklarla aynı konfigürasyona sahip 737-9 uçaklarının derhal denetlenmesi gerekliliğini ifade etti.

THY'nin iki uçağı İran'da

Türk Hava Yolları (THY) ise filosundaki 5 adet Boeing 737 MAX 9 uçağın seferden çekildiğini duyurdu.

THY'nin aldığı seferden çekme kararının ardından İran'da bulunan 2 Boeing 737 MAX 9 uçağın durumu belirsizliğini koruyor.

THY, İran'da kalan uçakların Türkiye'ye getirilip getirilmeyeceği konusunda bir açıklama yapmazken 5 uçağın seferden çekilmesinin uçuşları olumsuz yönde etkileyeceği tahmin ediliyor.

Zarar edebilir

2018 yılında Boeing 737 Max 8 tipi uçakların seferden çekilmesi havayolu şirketlerinin büyük zarar etmesine neden olmuştu.

Aylarca yerde kalan uçaklar nedeniyle tüm dünyada hava yolu şirketleri yüzlerce milyon dolar zarar etmişti. Bu zararların bir kısmını uçakların imalatçı firması Boeing karşılamıştı. Boeing 737 MAX 9 uçaklarının yere indirilmesi nedeniyle THY'nin bazı seferlerinin aksayabileceği konuşulurken uçakların seferden çekilmesinin getireceği zararı nasıl telafi edeceği henüz belli değil.
Türk Hava Yolları, uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
TÜRKİYE
THY, Boeing 737 MAX 9 tipi uçakları operasyondan çekti
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