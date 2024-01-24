https://sputniknews.com.tr/20240124/abd-ucaklari-irakta-hasdi-sabiyi-vurdu-iddiasi-1079969834.html
'ABD uçakları Irak'ta Haşdi Şabi'yi vurdu' iddiası
'ABD uçakları Irak'ta Haşdi Şabi'yi vurdu' iddiası
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri fakülteye ABD'nin saldırı düzenlediği iddia edildi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T00:53+0300
2024-01-24T00:53+0300
2024-01-24T01:29+0300
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Yerel basınında çıkan haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladı.Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırı düzenlendiklerini açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/iraktaki-ayn-el-esed-askeri-hava-ussune-siha-saldirisi-1079966913.html
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ortadoğu, irak, irak, abd, abd, haşdi şabi, haşdi şabi
ortadoğu, irak, irak, abd, abd, haşdi şabi, haşdi şabi
'ABD uçakları Irak'ta Haşdi Şabi'yi vurdu' iddiası
00:53 24.01.2024 (güncellendi: 01:29 24.01.2024)
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri fakülteye ABD'nin saldırı düzenlediği iddia edildi.
Yerel basınında çıkan haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladı.
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırı düzenlendiklerini açıkladı.