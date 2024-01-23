https://sputniknews.com.tr/20240123/iraktaki-ayn-el-esed-askeri-hava-ussune-siha-saldirisi-1079966913.html
Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı
Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T22:49+0300
2024-01-23T22:49+0300
2024-01-23T22:49+0300
dünya
irak
irak
ortadoğu
siha
silahlı iha (siha)
ayn el-esed
süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi
abd
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079864742_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3520e998ef2f26c3cd648909d4ceaef8.jpg
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.Iraklı güvenlik kaynakları, üssün 2 SİHA ile hedef alındığını belirterek, SİHA’ların hedefine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.ABD Savunma Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere 140’dan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Söz konusu saldırıların Irak İslami Direnişi tarafından düzenlendi.
https://sputniknews.com.tr/20240123/pentagon-irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-usse-saldiri-oncekilerden-daha-buyuk-capliydi-1079927085.html
irak
irak
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/15/1079864742_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_576db26ff84a34046fe691d593ae40b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, irak, ortadoğu, siha, silahlı iha (siha), ayn el-esed , süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi, abd, abd
irak, irak, ortadoğu, siha, silahlı iha (siha), ayn el-esed , süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi, abd, abd
Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı
Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor.
Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.
Iraklı güvenlik kaynakları, üssün 2 SİHA ile hedef alındığını belirterek, SİHA’ların hedefine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
ABD Savunma Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere 140’dan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Söz konusu saldırıların Irak İslami Direnişi tarafından düzenlendi.