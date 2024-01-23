https://sputniknews.com.tr/20240123/iraktaki-ayn-el-esed-askeri-hava-ussune-siha-saldirisi-1079966913.html

Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı

Irak'taki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne SİHA saldırısı

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T22:49+0300

2024-01-23T22:49+0300

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırıların ardından Irak ve Suriye’de ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere saldırılar devam ediyor. Irak'ın batısında yer alan Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendi.Iraklı güvenlik kaynakları, üssün 2 SİHA ile hedef alındığını belirterek, SİHA’ların hedefine ulaşamadan hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.ABD Savunma Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmalarının başladığı geçtiğimiz sene ekim ayından bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere 140’dan fazla saldırı düzenlendiğini açıkladı. Söz konusu saldırıların Irak İslami Direnişi tarafından düzenlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240123/pentagon-irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-usse-saldiri-oncekilerden-daha-buyuk-capliydi-1079927085.html

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irak, irak, ortadoğu, siha, silahlı iha (siha), ayn el-esed , süleymani suikastı sonrası abd - iran krizi, abd, abd