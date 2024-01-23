Pentagon: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı, öncekilerden daha büyük çaplıydı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Doğru bilginin yayılmasında yapay zekanın görevleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Astana görüşmesini değerlendirdi: ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanılabilir
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
20:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240123/pentagon-irakta-abd-askerlerinin-bulundugu-usse-saldiri-oncekilerden-daha-buyuk-capliydi-1079927085.html
Pentagon: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı, öncekilerden daha büyük çaplıydı
Pentagon: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı, öncekilerden daha büyük çaplıydı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 20 Ocak'ta, Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne balistik füze ve roketlerle düzenlenen... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T02:38+0300
2024-01-23T02:38+0300
pentagon
dünya
sabrina singh
ortadoğu
centcom
centcom
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079927540_0:0:2721:1531_1920x0_80_0_0_4f9ee277843c576450869b2d2f074a33.jpg
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilere, Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne​​​​​​​ hafta sonu yapılan saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu.Singh, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 143 saldırı gerçekleştirildiğini anlatarak 20 Ocak'ta düzenlenen saldırı için "Önceki gördüklerimizden daha büyük çaplı bir saldırıydı" ifadesini kullandı.Saldırının İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini tekrarlayan Singh, saldırı sonrası "travmatik beyin yaralanması" tedavisi gören iki çalışanın da görevine geri döndüğü bilgisini paylaştı.ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, İran destekli militanlar tarafından 20 Ocak'ta yerel saatle 18.30'da Irak'ın batısında bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtilmişti.Açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ancak bazılarının üsse etki ettiği kaydedilerek, en az bir Irak askerinin de yaralandığı ifade edilmişti.Üsse yapılan saldırının sorumluluğunu daha sonra Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup üstlenmişti.Söz konusu grup, "Gazze’deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.
https://sputniknews.com.tr/20240121/msb-irakin-kuzeyindeki-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-10-pkkli--etkisiz-hale-getirildi-1079865749.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079927540_0:0:2721:2041_1920x0_80_0_0_c9110542754308258901e4cf093d418f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pentagon, sabrina singh, ortadoğu, centcom, centcom
pentagon, sabrina singh, ortadoğu, centcom, centcom

Pentagon: Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı, öncekilerden daha büyük çaplıydı

02:38 23.01.2024
© AFP 2023 / FREDERIC WALLOISThis January 6, 2015 aerial photo shows the Pentagon building in Washington, DC.
This January 6, 2015 aerial photo shows the Pentagon building in Washington, DC. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / FREDERIC WALLOIS
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 20 Ocak'ta, Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne balistik füze ve roketlerle düzenlenen saldırının, şimdiye kadar yapılanlardan daha büyük çapta olduğunu belirtti.
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, gazetecilere, Irak'ın Enbar vilayetindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne​​​​​​​ hafta sonu yapılan saldırı hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Singh, Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 143 saldırı gerçekleştirildiğini anlatarak 20 Ocak'ta düzenlenen saldırı için "Önceki gördüklerimizden daha büyük çaplı bir saldırıydı" ifadesini kullandı.
Saldırının İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirildiğini tekrarlayan Singh, saldırı sonrası "travmatik beyin yaralanması" tedavisi gören iki çalışanın da görevine geri döndüğü bilgisini paylaştı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) internet sitesinde yapılan açıklamada, İran destekli militanlar tarafından 20 Ocak'ta yerel saatle 18.30'da Irak'ın batısında bulunan Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne çok sayıda balistik füze ve roket fırlatıldığı belirtilmişti.
Açıklamada, füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından engellendiği ancak bazılarının üsse etki ettiği kaydedilerek, en az bir Irak askerinin de yaralandığı ifade edilmişti.
Üsse yapılan saldırının sorumluluğunu daha sonra Irak'ta İran yanlısı Şii milislerin içinde yer aldığı "Irak'ta İslami Direniş" adlı grup üstlenmişti.
Söz konusu grup, "Gazze’deki saldırılara yanıt olarak", ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere sık sık saldırılarda bulunduğunu duyuruyor.
MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
TÜRKİYE
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı etkisiz hale getirildi
21 Ocak, 09:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала