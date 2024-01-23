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https://sputniknews.com.tr/20240123/yemende-dunyanin-en-kotu-insani-krizlerinden-biri-yasaniyor-1079952619.html
Yemen'de dünyanın en kötü insani krizlerinden biri yaşanıyor
Yemen'de dünyanın en kötü insani krizlerinden biri yaşanıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilcisi Arturo Pesigan, neredeyse on yıl süren çatışmaların ardından Yemen'de insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T16:03+0300
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yemen
yemen krizi
ortadoğu
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Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pesigan, "Neredeyse on yıl süren çatışmaların ardından Yemen'de, insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanmaya devam ediyor ancak Yemen ne yazık ki birçok kişi tarafından unutuluyor" ifadesini kullanırken, ülkede milyonlarca çocuğun savaş ortamında doğduğunu, birçoğunun çatışmalara tanık olarak büyüdüğünü halkının en zorlu insani ve sağlık krizlerinden bazılarını yaşadığını kaydetti.Pesigan, işgal altındaki Filistin topraklarında durum kötüye giderken, Kızıldeniz'de yaşanan son olaylar ve Yemen'e yapılan saldırıların, barış ve istikrar adına büyük zorluklarla elde edilen ilerlemeyi tersine çevirebileceğini söyledi."Yemen halkı derin bir yıkım, açlık ve şiddet yaşadı. Onlar, barış ve ilerleme dolu bir yaşamı hak ediyor" diyen Pesigan, Yemen için BM'nin aracılık ettiği ateşkes ve barış görüşmelerinin, uzun süren çatışmaların yakında sona ereceğine ve ülkenin sürdürülebilir barış yolunda olduğuna dair umut verdiğini söyledi.‘Bu yıl Yemen'de 17.8 milyon kişinin sağlık desteğine ihtiyacı var’Pesigan, "Bu yıl Yemen'de 17.8 milyon kişinin sağlık desteğine ihtiyacı var. Burada çocukların yaklaşık yarısını oluşturan 5 yaş altındaki 2.4 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 51'i tam olarak çalışır durumda ve yüzde 36'sı sınırlı hizmet veriyor. Çalışan hastanelerin yaklaşık yüzde 29'unda uzman doktor bulunmuyor. Bu göstergelerin Yemen'in uzun vadeli sağlık ve kalkınmasını ne ölçüde etkileyeceği henüz değerlendirilemiyor ancak bunun etkisi Yemen'de nesiller boyunca sürecek" diye konuştu.Ülkede, yıl başından bu yana 3 bin 940 akut sulu ishal ve şüpheli kolera vakasının rapor edildiği bilgisini paylaşan Pesigan, bunların 13'ünün ölümle sonuçlandığını bildirdi.Pesigan, 2016-2021 döneminde Yemen'de 2,5 milyondan fazla kolera vakasının bildirildiğini ve bunun, "dünyanın en büyük kolera salgını olarak" sınıflandırıldığını da anımsattıYemen'de ciddi insani yardım sorunu yaşandığına işaret eden Pesigan, 2023'te finansman açığının yüzde 93'e ulaştığını ve DSÖ'nün geçen yıl 2022'deki 227 sağlık tesisine kıyasla 126'sını destekleyebildiğini söyledi.
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dünya sağlık örgütü (dsö), yemen, yemen krizi, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm)
dünya sağlık örgütü (dsö), yemen, yemen krizi, ortadoğu, birleşmiş milletler (bm)

Yemen'de dünyanın en kötü insani krizlerinden biri yaşanıyor

16:03 23.01.2024
© AFP 2023 / KHALED ZIADYemen'de günlük hayat
Yemen'de günlük hayat - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / KHALED ZIAD
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilcisi Arturo Pesigan, neredeyse on yıl süren çatışmaların ardından Yemen'de insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden birinin yaşanmaya devam ettiğini bildirdi.
Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Pesigan, "Neredeyse on yıl süren çatışmaların ardından Yemen'de, insani koşullar ve sağlık hizmeti açısından dünyanın en kötü krizlerinden biri yaşanmaya devam ediyor ancak Yemen ne yazık ki birçok kişi tarafından unutuluyor" ifadesini kullanırken, ülkede milyonlarca çocuğun savaş ortamında doğduğunu, birçoğunun çatışmalara tanık olarak büyüdüğünü halkının en zorlu insani ve sağlık krizlerinden bazılarını yaşadığını kaydetti.
Pesigan, işgal altındaki Filistin topraklarında durum kötüye giderken, Kızıldeniz'de yaşanan son olaylar ve Yemen'e yapılan saldırıların, barış ve istikrar adına büyük zorluklarla elde edilen ilerlemeyi tersine çevirebileceğini söyledi.
"Yemen halkı derin bir yıkım, açlık ve şiddet yaşadı. Onlar, barış ve ilerleme dolu bir yaşamı hak ediyor" diyen Pesigan, Yemen için BM'nin aracılık ettiği ateşkes ve barış görüşmelerinin, uzun süren çatışmaların yakında sona ereceğine ve ülkenin sürdürülebilir barış yolunda olduğuna dair umut verdiğini söyledi.

‘Bu yıl Yemen'de 17.8 milyon kişinin sağlık desteğine ihtiyacı var’

Pesigan, "Bu yıl Yemen'de 17.8 milyon kişinin sağlık desteğine ihtiyacı var. Burada çocukların yaklaşık yarısını oluşturan 5 yaş altındaki 2.4 milyon çocuk yetersiz besleniyor. Sağlık tesislerinin yalnızca yüzde 51'i tam olarak çalışır durumda ve yüzde 36'sı sınırlı hizmet veriyor. Çalışan hastanelerin yaklaşık yüzde 29'unda uzman doktor bulunmuyor. Bu göstergelerin Yemen'in uzun vadeli sağlık ve kalkınmasını ne ölçüde etkileyeceği henüz değerlendirilemiyor ancak bunun etkisi Yemen'de nesiller boyunca sürecek" diye konuştu.
Ülkede, yıl başından bu yana 3 bin 940 akut sulu ishal ve şüpheli kolera vakasının rapor edildiği bilgisini paylaşan Pesigan, bunların 13'ünün ölümle sonuçlandığını bildirdi.
Pesigan, 2016-2021 döneminde Yemen'de 2,5 milyondan fazla kolera vakasının bildirildiğini ve bunun, "dünyanın en büyük kolera salgını olarak" sınıflandırıldığını da anımsattı
Yemen'de ciddi insani yardım sorunu yaşandığına işaret eden Pesigan, 2023'te finansman açığının yüzde 93'e ulaştığını ve DSÖ'nün geçen yıl 2022'deki 227 sağlık tesisine kıyasla 126'sını destekleyebildiğini söyledi.
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