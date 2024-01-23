https://sputniknews.com.tr/20240123/venezuellada-hukumet-karsiti-komploya-karistiklari-iddiasiyla-31-kisi-gozaltina-alindi-1079933286.html
Venezüella’da hükümet karşıtı komploya karıştıkları iddiasıyla 31 kişi gözaltına alındı
Venezüella’da hükümet karşıtı komploya karıştıkları iddiasıyla 31 kişi gözaltına alındı
CIA tarafından hükümeti devirme senaryolarının kurulduğu anlaşılan Venezüella’da, yönetim karşıtı 5 komploya karıştıkları iddiasıyla polis ve askerlerden... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T09:06+0300
2024-01-23T09:06+0300
2024-01-23T09:06+0300
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Venezüella Başsavcısı Tarek William Saab, düzenlediği basın toplantısında, hükümete yönelik Mayıs 2023'den bu yana 5 komplo girişimi yaşandığını ve bunlarla bağlantılı polis-asker 31 kişinin gözaltına alındığını söyledi.Bu kişilerin Venezüella'yı istikrarsızlaştırmak için komplo kurmak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast planları yapmak, otoriteye direnme, mala zarar verme, vatana ihanet ve yasa dışı silah taşıma suçlamasıyla yargılanacaklarını belirten Saab, "İstihbaratın çabası sayesinde bir grup asker ve polisin yabancı bir istihbarat örgütü ile koordineli olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı" diye konuştu.Saab, Venezüella'ya karşı hazırlanan bu komplonun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ve Kolombiya istihbaratı tarafından yapıldığını savundu.Düzenlenen operasyonlarda Venezüella yönetimine karşı yapılmak istenen komploların bertaraf edildiğini vurgulayan Saab, çeşitli tarihlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti.Saab, bu süre içerisinde Devlet Başkanı Maduro'ya suikast yapılacağı istihbaratı üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini ve "terörist bir grubun" etkisiz hale getirildiğini belirtti.Ellerinde ‘son derece güçlü’ kanıtların olduğunu ifade eden Saab, basın toplantısında gazetecilerle itiraf videolarını paylaştı.Saab, soruşturmanın sürdüğünü, yeni gözaltılar da olacağını belirterek, "Bu nefret dolu 5 eylemi ortadan kaldırarak siyasi, hukuki ve ahlaki bir zafer elde ettik" diye konuştu.Maduro da tepki göstermiştiBaşkent Karakas'ta 19 Ocak'ta düzenlenen ‘Yeni Dönem Kongresi’nde konuşan Maduro, CIA ve DEA'nın Venezüella'da şiddet ve karışıklık çıkarmaya, darbe planları yapmaya çalıştığını ve bunları Kolombiya'daki DEA üssünde hazırladığını ifade etmişti.
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venezuela, venezüella, darbe, abd'den venezüela'ya yaptırım, venezüella’da darbe girişimi, abd - venezüella ilişkileri
venezuela, venezüella, darbe, abd'den venezüela'ya yaptırım, venezüella’da darbe girişimi, abd - venezüella ilişkileri
Venezüella’da hükümet karşıtı komploya karıştıkları iddiasıyla 31 kişi gözaltına alındı
CIA tarafından hükümeti devirme senaryolarının kurulduğu anlaşılan Venezüella’da, yönetim karşıtı 5 komploya karıştıkları iddiasıyla polis ve askerlerden oluşan 31 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Venezüella Başsavcısı Tarek William Saab, düzenlediği basın toplantısında, hükümete yönelik Mayıs 2023'den bu yana 5 komplo girişimi yaşandığını ve bunlarla bağlantılı polis-asker 31 kişinin gözaltına alındığını söyledi.
Bu kişilerin Venezüella'yı istikrarsızlaştırmak için komplo kurmak, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast planları yapmak, otoriteye direnme, mala zarar verme, vatana ihanet ve yasa dışı silah taşıma suçlamasıyla yargılanacaklarını belirten Saab, "İstihbaratın çabası sayesinde bir grup asker ve polisin yabancı bir istihbarat örgütü ile koordineli olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkarıldı" diye konuştu.
Saab, Venezüella'ya karşı hazırlanan bu komplonun ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) ve Kolombiya istihbaratı tarafından yapıldığını savundu.
Düzenlenen operasyonlarda Venezüella yönetimine karşı yapılmak istenen komploların bertaraf edildiğini vurgulayan Saab, çeşitli tarihlerde çok sayıda kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Saab, bu süre içerisinde Devlet Başkanı Maduro'ya suikast yapılacağı istihbaratı üzerine güvenlik güçlerinin harekete geçtiğini ve "terörist bir grubun" etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Ellerinde ‘son derece güçlü’ kanıtların olduğunu ifade eden Saab, basın toplantısında gazetecilerle itiraf videolarını paylaştı.
Saab, soruşturmanın sürdüğünü, yeni gözaltılar da olacağını belirterek, "Bu nefret dolu 5 eylemi ortadan kaldırarak siyasi, hukuki ve ahlaki bir zafer elde ettik" diye konuştu.
Maduro da tepki göstermişti
Başkent Karakas'ta 19 Ocak'ta düzenlenen ‘Yeni Dönem Kongresi’nde konuşan Maduro, CIA ve DEA'nın Venezüella'da şiddet ve karışıklık çıkarmaya, darbe planları yapmaya çalıştığını ve bunları Kolombiya'daki DEA üssünde hazırladığını ifade etmişti.