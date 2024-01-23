https://sputniknews.com.tr/20240123/unlu-astrofizikci-umut-yildiz-nasadan-ayrildi-turkiyeye-donuyor-hakkaride-bilim-ussu-kuracak-1079944383.html
Ünlü astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı, Türkiye’ye dönüyor: Hakkari'de bilim üssü kuracak
Ünlü astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı, Türkiye’ye dönüyor: Hakkari'de bilim üssü kuracak
Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NASA'daki görevinden ayrıldığını duyurdu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T12:11+0300
2024-01-23T12:11+0300
2024-01-23T12:11+0300
türkiye
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
umut yıldız
bilim
bilim insanları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079943981_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_8999ac9d39e6a593c1550ffb20d74754.jpg
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA'daki görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini açıkladı.Yakın zamanda verdiği röportajda Türkiye'ye dönmesinin en önemli sebeplerinden birinin de yıllardır gençlere uzay hakkında verdiği eğitimlere devam etmek olduğunu aktaran Yıldız, sözlerini şöyle sürdürmüştü:Umut Yıldız kimdir? Dr. Umut Yıldız, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi Ordulu olan Yıldız'ın babası polis memuru olduğu için çocukluğu Karabük, Zonguldak ve Çanakkale gibi farklı şehirlerde geçti. Küçük yaşlardan itibaren uzaya ve yıldızlara meraklı olan Yıldız, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nü kazandı ve 2000 yılında başladığı üniversite eğitimini 2004 yılında tamamladı. Üniversite yıllarında astronomiye olan ilgisini arttıran Yıldız, mezun olduktan sonra Hollanda'ya giderek Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı.Burada astrofizik alanında çalışmalar yapan Yıldız, 2007 yılında Leiden Üniversitesi'nde doktora programına başladı. Doktorasını astrokimya ve molekül astrofiziği üzerine yapan Yıldız, 2011 yılında doktor unvanını aldı.Doktorasının ardından Leiden Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam eden Yıldız, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) adlı kurumunda göreve başladı. Burada derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırma mühendisi olarak çalışan Yıldız, halen bu görevini sürdürmektedir. Dr. Umut Yıldız, sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir bilim iletişimcisi ve popüler bilim yazarıdır. Bilimin topluma yayılmasına önem veren Yıldız, çeşitli platformlarda uzay ve astronomi ile ilgili programlar yapmakta, makaleler yazmakta ve konferanslar vermektedir.
https://sputniknews.com.tr/20240122/ak-partili-aydemir-alper-gezeravci-uzaya-bir-turist-olarak-gitmedi-bir-bilim-insani-olarak-gitti-1079922405.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079943981_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_04d37fa18b83c723e1f186aae886ad76.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), umut yıldız, bilim, bilim insanları
nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), umut yıldız, bilim, bilim insanları
Ünlü astrofizikçi Umut Yıldız NASA’dan ayrıldı, Türkiye’ye dönüyor: Hakkari'de bilim üssü kuracak
Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NASA'daki görevinden ayrıldığını duyurdu.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA'daki görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini açıkladı.
Yakın zamanda verdiği röportajda Türkiye'ye dönmesinin en önemli sebeplerinden birinin de yıllardır gençlere uzay hakkında verdiği eğitimlere devam etmek olduğunu aktaran Yıldız, sözlerini şöyle sürdürmüştü:
"Türkiye'nin birçok yerinde hali hazırda bilim merkezleri var. Gençlerin bilime ilgi duymasını ve temas etmesini sağlayan bu merkezlerde onlara bilimi sevdiren birçok deney yapılıyor. Bugüne kadar bu merkezlerde binlerce öğrenciyle bir araya geldim. Bizim gibi bilimi meslek olarak yaşayan insanlarla karşılaşan birçok gencin, hayatını bilime yönlendirdiğine tanık oldum.
Bu nedenle bilim merkezlerinin sayılarının artırılmasını çok istiyorum. Bazı şehirlerde bilim merkezleri hala yok. Örneğin şu anda Hakkari'de bir bilim merkezi yapmak için uğraşıyoruz. Gençlere bilim ve teknolojiye yönelmelerini, trendleri ve teknolojinin oluşturduğu yeni iş imkanlarını takip etmelerini tavsiye ediyorum."
Dr. Umut Yıldız, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Ailesi Ordulu olan Yıldız'ın babası polis memuru olduğu için çocukluğu Karabük, Zonguldak ve Çanakkale gibi farklı şehirlerde geçti. Küçük yaşlardan itibaren uzaya ve yıldızlara meraklı olan Yıldız, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nü kazandı ve 2000 yılında başladığı üniversite eğitimini 2004 yılında tamamladı. Üniversite yıllarında astronomiye olan ilgisini arttıran Yıldız, mezun olduktan sonra Hollanda'ya giderek Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı.
Burada astrofizik alanında çalışmalar yapan Yıldız, 2007 yılında Leiden Üniversitesi'nde doktora programına başladı. Doktorasını astrokimya ve molekül astrofiziği üzerine yapan Yıldız, 2011 yılında doktor unvanını aldı.
Doktorasının ardından Leiden Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma görevlisi olarak çalışmaya devam eden Yıldız, 2013 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek NASA'nın Jet Propulsion Laboratory (JPL) adlı kurumunda göreve başladı. Burada derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırma mühendisi olarak çalışan Yıldız, halen bu görevini sürdürmektedir. Dr. Umut Yıldız, sadece bir bilim insanı değil, aynı zamanda bir bilim iletişimcisi ve popüler bilim yazarıdır.
Bilimin topluma yayılmasına önem veren Yıldız, çeşitli platformlarda uzay ve astronomi ile ilgili programlar yapmakta, makaleler yazmakta ve konferanslar vermektedir.