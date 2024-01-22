https://sputniknews.com.tr/20240122/ak-partili-aydemir-alper-gezeravci-uzaya-bir-turist-olarak-gitmedi-bir-bilim-insani-olarak-gitti-1079922405.html
AK Partili Aydemir: Alper Gezeravcı uzaya bir turist olarak gitmedi, bir bilim insanı olarak gitti
AK Partili Aydemir: Alper Gezeravcı uzaya bir turist olarak gitmedi, bir bilim insanı olarak gitti
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya turist olarak gitmediğini vurgulayarak, "Alper Gezeravcı uzaya bir... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T20:07+0300
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Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilk Türk astronot Gezeravcı'nın Türk Uzay Bilim Misyonu için uzaya gittiğini hatırlattı.Milletin tüm süreçleri heyecanla takip ettiğini dile getiren Aydemir, o gün bir kenetlenmenin de Türkiye'de gerçekleştiğini söyledi.Aydemir, 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA), bu kadar kısa bir süre içerisinde uzaya astronot gönderecek yetkinliğe ulaşmasının takdire şayan olduğunu belirtti.'Yapılan çalışmalarla hala dalga geçen bir CHP zihniyeti var'TUA'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlatan Aydemir, "Karşımızda TUA'yı bile kurulacağı zaman bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine götüren, yapılan çalışmalarla hala dalga geçen bir CHP zihniyeti var. 'Her şey bitti uzay kaldı, uzaya turist yolladık, yolladık da ne oldu, o kadar para neden harcandı' diyen bir muhalefetle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı."Alper Gezeravcı uzaya bir turist olarak gitmedi. Alper Gezeravcı, orada bilim dünyasına katkı sağlayacak, 13 deney gerçekleştirecek bir bilim insanı olarak gitti" diyen Aydemir, gerçekleştirilecek her bir deneyin sonuçlarını bilim dünyasının dört gözle beklediğini ifade etti.25 yıldır uluslararası uzay istasyonunda, 15 ülke ve çeşitli özel firmaların gerçekleştirdiği deney sayısının 3 bin 500 olduğunu söyleyen Aydemir, buradaki deney sayılarının artması gerektiğini, Türkiye'nin de bunun öneminin farkında olduğunu belirtti. Aydemir, Alper Gezeravcı'nın uzaya hem dünya hem Türkiye açısından büyük bir misyonu gerçekleştirmek üzere gittiğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20240122/turkiyenin-ilk-sehir-hastanesi-7-yilda-15-milyondan-fazla-hastaya-hizmet-verdi-1079902115.html
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uzay, chp, ak parti, türkiye uzay ajansı, astronot, türkiye, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym)
uzay, chp, ak parti, türkiye uzay ajansı, astronot, türkiye, anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi (aym)
AK Partili Aydemir: Alper Gezeravcı uzaya bir turist olarak gitmedi, bir bilim insanı olarak gitti
AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaya turist olarak gitmediğini vurgulayarak, "Alper Gezeravcı uzaya bir turist olarak gitmedi. Alper Gezeravcı, orada bilim dünyasına katkı sağlayacak, 13 deney gerçekleştirecek bir bilim insanı olarak gitti" dedi.
Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ilk Türk astronot Gezeravcı'nın Türk Uzay Bilim Misyonu için uzaya gittiğini hatırlattı.
Milletin tüm süreçleri heyecanla takip ettiğini dile getiren Aydemir, o gün bir kenetlenmenin de Türkiye'de gerçekleştiğini söyledi.
Aydemir, 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansı'nın (TUA), bu kadar kısa bir süre içerisinde uzaya astronot gönderecek yetkinliğe ulaşmasının takdire şayan olduğunu belirtti.
'Yapılan çalışmalarla hala dalga geçen bir CHP zihniyeti var'
TUA'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurduğunu hatırlatan Aydemir, "Karşımızda TUA'yı bile kurulacağı zaman bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine götüren, yapılan çalışmalarla hala dalga geçen bir CHP zihniyeti var. 'Her şey bitti uzay kaldı, uzaya turist yolladık, yolladık da ne oldu, o kadar para neden harcandı' diyen bir muhalefetle karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.
"Alper Gezeravcı uzaya bir turist olarak gitmedi. Alper Gezeravcı, orada bilim dünyasına katkı sağlayacak, 13 deney gerçekleştirecek bir bilim insanı olarak gitti" diyen Aydemir, gerçekleştirilecek her bir deneyin sonuçlarını bilim dünyasının dört gözle beklediğini ifade etti.
25 yıldır uluslararası uzay istasyonunda, 15 ülke ve çeşitli özel firmaların gerçekleştirdiği deney sayısının 3 bin 500 olduğunu söyleyen Aydemir, buradaki deney sayılarının artması gerektiğini, Türkiye'nin de bunun öneminin farkında olduğunu belirtti. Aydemir, Alper Gezeravcı'nın uzaya hem dünya hem Türkiye açısından büyük bir misyonu gerçekleştirmek üzere gittiğinin altını çizdi.