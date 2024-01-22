https://sputniknews.com.tr/20240122/turkiyenin-ilk-sehir-hastanesi-7-yilda-15-milyondan-fazla-hastaya-hizmet-verdi-1079902115.html

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 7 yılda 15 milyondan fazla hastaya hizmet verdi

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi 7 yılda 15 milyondan fazla hastaya hizmet verdi

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin Şehir Hastanesi, hizmete girdiği 2017'den bu yana 15 milyondan fazla hastaya hizmet sağladı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T11:46+0300

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şehir hastanesi

mersin şehir eğitim ve araştırma hastanesi

mersin

türkiye

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Mersin'de 2017 yılında açılan Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir Hastanesi, 7 yılda 15 milyondan fazla hastaya hizmet sundu.374 bin metrekarelik alana sahip Mersin Şehir Hastanesi'nde 700'den fazlası doktor, 4 bin 100 sağlık ve yardımcı personel olmak üzere yaklaşık 10 bin personelle günlük 280 poliklinikte binlerce hastaya hizmet veriliyor.Fiziksel kapasitesi 280 poliklinik olan hastanede, 700'e yakın hekim mevcut.Bu rakamın 622 tanesini uzman hekimler oluşturuyor.

mersin

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şehir hastanesi, mersin şehir eğitim ve araştırma hastanesi, mersin